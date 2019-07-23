Terleyen göğüsler için astar tasarladılar! 'Islak giysilere ve tahriş olmuş cilde elveda'

Hamilelik için iç çamaşırları tasarlayan Belly Bandit firması 22 Euro'ya (139 TL) satışa sundukları sütyen astarları tasarladı. Firma, WEB sitesindeki ürün tanıtımına 'Hafif bambu tabakası vücudunuzun şekline adapte olurken teri de emecektir. Astarı sütyeninizin altına kaydırın, ıslak giysilere ve tahriş olmuş cilde elveda deyin' notunu düştü.

Her boyutta ürün satışlarının olduğunu söyleyen firma yöntecisi, kullanıcılardan da tam not aldıklarını söylüyor.

Bir müşteri, 'hamileliğim boyunca hayat kurtarıcım oldu' derken bir diğer müşteri 'işte aradığım ürün. Bu yaz kurtarıcım olacak' dedi.





