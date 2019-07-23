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Terleyen göğüsler için astar tasarladılar! 'Islak giysilere ve tahriş olmuş cilde elveda'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Kabul etmek gerekir ki, özellikle yaz mevsiminde terleyen göğsüler kadar rahatsız edici bir şey yok. Bununla birlikte, iç çamaşırı firması Belly Bandit, kadınların bu problemine çözüm bulmak amacıyla, terlemeyi önleyen bir astar tasarladı. Astarın göğüs altı terlemesinin etkilerini azalttığı iddia ediliyor.

Terleyen göğüsler için astar tasarladılar! 'Islak giysilere ve tahriş olmuş cilde elveda'

Hamilelik için iç çamaşırları tasarlayan Belly Bandit firması 22 Euro'ya (139 TL) satışa sundukları sütyen astarları tasarladı. Firma, WEB sitesindeki ürün tanıtımına 'Hafif bambu tabakası vücudunuzun şekline adapte olurken teri de emecektir. Astarı sütyeninizin altına kaydırın, ıslak giysilere ve tahriş olmuş cilde elveda deyin' notunu düştü.

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Her boyutta ürün satışlarının olduğunu söyleyen firma yöntecisi, kullanıcılardan da tam not aldıklarını söylüyor.

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Bir müşteri, 'hamileliğim boyunca hayat kurtarıcım oldu' derken bir diğer müşteri 'işte aradığım ürün. Bu yaz kurtarıcım olacak' dedi.

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Belly Bandit ter önleyici göğüs astarı

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