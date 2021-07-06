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Tersine şarj iPhone 13’de kullanılabilir

06.07.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün Apple yeni bir akıllı telefon teknolojisini kullanmaya çalışıyor. Ayrıca tasarım konusunda da firmanın büyük çalışmaları ve projeleri var. Yeni geliştirilen projeye bakılırsa şirket, iPhone 13'te tersine şarj yöntemini denemek istiyor. Bu, iPhone modelleri arasında bir devrim olabilir.

Tersine şarj iPhone 13’de kullanılabilir

Apple iPhone'lara kablosuz şarj desteğini getirdi ancak diğer üreticilerin kullandığı tersine şarj özelliğini kullanıcılara açmadı. Fakat bu durum değişebilir.

APPLE'DAN iPHONE 13 İLE TERSİNE ŞARJ ADIMI

İddialara göre Apple tarafından piyasaya sonbahar ayında sunulması beklenen iPhone 13 modellerinde kablosuz şarj bobini bir miktar daha büyük olacak. Ayrıca bu kısım tersine şarj özelliğini kullanıcılara sunacak. Böylece bir AirPods'u iPhone 13 ile şarj etmek mümkün olabilir.

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Apple'ın geliştirdiği söylenen tersine şarj yöntemi aslında oldukça basit bir sisteme sahip. İki cihazı birbirine yapıştırdığınız andan itibaren şarj kısmı devreye giriyor. Böylece en ufak bir sorun yaşamadan istediğiniz gibi şarj etmeniz mümkün oluyor.

iPHONE 10 DAKİKA İÇERİSİNDE ŞARJ OLABİLİR

iPhone 12 modelinin kablosuz şarj bobini 15W şarj desteği sunuyor. Fakat anlaşılan o ki Apple daha büyük bir şarj bobini kullanarak bunu biraz daha ileriye taşımayı düşünüyor. Böylece kablosuz şarj süreleri büyük oranda azalacak. Firmanın asıl amacı ise iddialara göre sadece 10 dakika içerisinde iPhone modellerini şarj edebilmek.

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Tüm bunlara ek olarak Yeni iPad cihazının kablosuz şarj özelliği ile geleceğinin söylendiğini belirtelim. Bu özellik sayesinde iPad ve iPhone modelleri arasında şarj transferi yapılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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