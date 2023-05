Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy'un yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı! Sevişme sahnesi gündem oldu

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Terzi'nin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy'un yıllar önce rol aldığı bir klip sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başarılı oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'un bu klibin ardından keşfedildiği de iddia edildi.

Şarkıcı Akın'ın “Oldu mu Yar” isimli şarkısının klibinde rol alan Çağatay Ulusoy sevişme sahnesi de çok konuşuldu.

Ünlü ismin yıllar önceki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul doğumlu Çağatay Ulusoy, 1990 yılında dünyaya geldi. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen yakışıklı oyuncu, 2011 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde tamamlayan oyuncu, Ayla Algan'dan ve Vahide Perçin ile Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulundan da oyunculuk dersleri aldı.

Yakışıklı oyuncu ilk televizyon deneyimini ise 2011'de yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile yaşadı.

Çağatay Ulusoy bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde hayat verdiği Yaman Koper karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Ulusoy daha sonra, İçerde, Hakan: Muhafız ve Yeşilcam dizilerinde rol aldı.