Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Kur'an-ı Kerim'in, sadece okunmak için diye değil anlaşılmak, yaşanmak ve hayata hakim kılmak için geldiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tescil edilen hafız sayısı 150 bini buldu." dedi.

Malatya'da, Kur'an kurslarından mezun olan 105 öğrenci için hafızlık töreni düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Merkez Kapalı Spor Salonu'ndaki "Hafızlık Merasimi" programında yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine dikkati çekerek, "Kur'an-ı Kerim'in hatasız bir şekilde bizlere aktarılması hafızlar sayesinde olmuştur. Onun için milletimiz hafızlık müessesesine çok önem vermiş." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ise çocuklarını Kur'an kurslarına gönderen anne ve babalara teşekkür etti.

Hafızların Kur'an'ın muhafızları olduğunu işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek suretiyle onu gönlünüze, beyninize nakşettiniz ama vazifeniz bitmedi. Bundan sonra da ikinci adım olarak Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gayret sarf edeceksiniz. Çünkü Kur'an sadece okunsun diye değil anlaşılmak, yaşanmak ve hayatımıza hakim kılmak için gelmiş bir kitaptır. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tescil edilen hafız sayısı 150 bini buldu."