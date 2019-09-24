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Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun bacağını elektrik direğine yasladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Dört yıl önce 'Miss Turkey Universe' seçilerek dikkatleri üzerine çeken Aslı Melisa Uzun, sosyal medya hesabından bacağını elektrik direğine yasladığı pozuyla gündem oldu.

Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun bacağını elektrik direğine yasladı

2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Aslı Melisa Uzun, paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

ESNEKLİĞİNİ SERGİLEDİ

Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan tescilli güzel, vücudunun ne kadaresnek olduğunu son paylaşımında kanıtladı.

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PARALEL BACAK POZU

Uzun yıllar bale ve jimnastik eğitimi alan 24 yaşındaki Aslı Melisa Uzun tek bacağını bir elektrik direğine yaslayarak verdiği pozunu 'Paralel' notu ile paylaştı.

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