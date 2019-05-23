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Tescilli lezzet "piyaz" iftarların vazgeçilmezi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen "Antalya usulü piyaz", Ramazan'ın da gözde lezzetleri arasında yer alıyor.

Tescilli lezzet "piyaz" iftarların vazgeçilmezi

Fasulye, yumurta ve sebzelerden hazırlanan, özel taratoru (sos) ile ünü sınırları aşan 100 yıllık Antalya lezzetlerinden piyaz, özellikle iftar sofralarında çok tercih ediliyor. Bir gün önceden ıslatılan küçük taneli Çandır fasulyesi, haşlanarak porsiyonlar haline getiriliyor. İçerisine köy yumurtası, domates, soğan, maydonoz, kaya tuzu ve sızma zeytinyağı konuluyor.

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Tahin, limon, sirke, sarımsak, tuz, zeytinyağı ve suyla hazırlanan özel tarator ilave edilerek kuru soğan, közlenmiş biber, domates, roka ve maydonoz gibi yeşilliklerle servis edilen piyaz, damak çatlatıyor. Piyazın yanında ızgara köfte, bol tahin ve cevizle hazırlanan kabak tatlısı tercih ediliyor.

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Özellikle son yıllarda turistlerin de gözde lezzetleri haline gelen piyaz, Ramazan'da ana yemek olarak tüketiliyor. Piyaz ustası Turan Akın, yaptığı açıklamada, üç dört gün piyaz yemediğinde özlem duyduğunu, bunun bağımlılık yapan bir lezzet olduğunu söyledi.

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Antalya dışından gelip farklı lezzet arayanların ilk uğrak yeri olduklarını vurgulayan Akın, "Piyazda kullanılan ürünlerin kalitesi ve taratorun ayarı çok önemli. Markası tescillenmiş işletmelerden birisiyiz. Çandır fasulyesi olması gerekiyor." diye konuştu.

Piyazın sıcak servis edildiğini ifade eden Akın, içerisine katılan sebzeler kadar sosun kıvamının da çok önemli olduğunu aktardı.

Meşhur üçlü

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Doğal ve lezzetli ürünlerin her zaman ilgi gördüğünü kaydeden Akın, "Piyaz, genelde ızgara köfte ve tahinli cevizli kabak tatlısıyla tüketilir. Onun için 'muhteşem üçlü' de diyoruz. Ramazan dolayısıyla yoğunluk oluyor. İftar saatlerinde rezervasyonsuz gelmek risk teşkil eder çünkü yer bulmak mümkün değil. Rezervasyonlar çok yoğun." dedi.

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Antalya'da 17 yıllık piyaz ustası Ömer Yetizler ise piyazı vatandaşlar kadar kente gelen misafirlerin de çok tercih ettiğini söyledi.

Piyazı özenle hazırladığını, kıvamını tutturmak gerektiğini vurgulayan Yetizler, "Fasülye ne sert ne çok yumuşacak olacak. Sosunun ayarını iyi tutturmak gerekiyor. Her damak zevkine hitap ediyor." ifadesini kullandı.

Müşterilerden 63 yaşındaki Ramazan Kapan da Antalya'nın özel yemeğinin piyaz olduğunu dile getirerek "Çok seviyorum, sık sık tüketirim. Alışan vazgeçemez. Şehrimize gelenler bu lezzeti tatmadan dönmesin. Hem lezzetli hem sağlıklı." diye konuştu.


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