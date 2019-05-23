Fasulye, yumurta ve sebzelerden hazırlanan, özel taratoru (sos) ile ünü sınırları aşan 100 yıllık Antalya lezzetlerinden piyaz, özellikle iftar sofralarında çok tercih ediliyor. Bir gün önceden ıslatılan küçük taneli Çandır fasulyesi, haşlanarak porsiyonlar haline getiriliyor. İçerisine köy yumurtası, domates, soğan, maydonoz, kaya tuzu ve sızma zeytinyağı konuluyor.

Tahin, limon, sirke, sarımsak, tuz, zeytinyağı ve suyla hazırlanan özel tarator ilave edilerek kuru soğan, közlenmiş biber, domates, roka ve maydonoz gibi yeşilliklerle servis edilen piyaz, damak çatlatıyor. Piyazın yanında ızgara köfte, bol tahin ve cevizle hazırlanan kabak tatlısı tercih ediliyor.

Özellikle son yıllarda turistlerin de gözde lezzetleri haline gelen piyaz, Ramazan'da ana yemek olarak tüketiliyor. Piyaz ustası Turan Akın, yaptığı açıklamada, üç dört gün piyaz yemediğinde özlem duyduğunu, bunun bağımlılık yapan bir lezzet olduğunu söyledi.

Antalya dışından gelip farklı lezzet arayanların ilk uğrak yeri olduklarını vurgulayan Akın, "Piyazda kullanılan ürünlerin kalitesi ve taratorun ayarı çok önemli. Markası tescillenmiş işletmelerden birisiyiz. Çandır fasulyesi olması gerekiyor." diye konuştu.