Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 'Teşhis konulan psikopat' olduğunu söyledi! Duyguları diğer insanlardan farklı bir şekilde deneyimliyor... "Sevgi hissetmiyorum"

'Teşhis konulan psikopat' olduğunu söyledi! Duyguları diğer insanlardan farklı bir şekilde deneyimliyor... "Sevgi hissetmiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 12:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Vic Path, antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) ile ilgili deneyimlerini düzenli olarak TikTok sayfasında paylaşıyor. Son olarak TikTok hesabından Path, 'teşhisli psikopat' olarak diğer insanlara kıyasla duyguları nasıl hissettiğini anlattı.

'Teşhis konulan psikopat' olduğunu söyledi! Duyguları diğer insanlardan farklı bir şekilde deneyimliyor... "Sevgi hissetmiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "victhepath" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Vic Path isimli kadın isteğe bağlı olarak ağlayabildiğini ve sevgi hissetmediğini dile getirdi. Kendisini 'teşhis edilmiş bir psikopat' olarak tanımlayan Path, "Genel inanışın aksine, psikopatlar gerçekten de duygular yaşıyor. Biz bunları sadece farklı bir seviyede, ortalama bir insanın hissedeceğinden daha düşük bir seviyede deneyimliyoruz. Bunu diğer insanları gözlemleyerek anladım" dedi.

1222

İnsanların duygusal patlamalar ve çöküntülerine bir türlü anlam veremediğini söyleyen Path, "Çoğu insan herhangi bir duruma benden çok daha fazla tepki veriyor ve ben büyürken diğer insanlarda bu tepkileri gözlemlerdim ve neden bu şekilde tepki verdiklerini anlayamazdım.Küçük kardeşim çocukken çok duygusal bir çocuktu ve sürekli öfke nöbetleri geçirirdi. Ben onun neden bu tepkileri verdiğini hiçbir zaman anlayamadım çünkü ben aynı duyguları hissetmiyordum. Mesela sevgi hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

 Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

 Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! "Ne olduğunu bilmiyoruz"

Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! "Ne olduğunu bilmiyoruz"

 Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI! Yangın merdiveni tartışması krize dönmüştü! Alevler arasından çektiler, facia işte böyle geldi

BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI! Yangın merdiveni tartışması krize dönmüştü! Alevler arasından çektiler, facia işte böyle geldi

Yere batsın para hırsınız! Gözü yaşlı ailelere skandal talep

Yere batsın para hırsınız! Gözü yaşlı ailelere skandal talep

Arsasına yanlışlıkla 17 milyon TL'lik ev yaptılar

Arsasına yanlışlıkla 17 milyon TL'lik ev yaptılar

Bir çuval dolu kırmızı zarfla eve geldi! Zarftan çıkan paralar herkesi şaşırttı

Bir çuval dolu kırmızı zarfla eve geldi! Zarftan çıkan paralar herkesi şaşırttı

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.