'Teşhis konulan psikopat' olduğunu söyledi! Duyguları diğer insanlardan farklı bir şekilde deneyimliyor... "Sevgi hissetmiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "victhepath" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Vic Path isimli kadın isteğe bağlı olarak ağlayabildiğini ve sevgi hissetmediğini dile getirdi. Kendisini 'teşhis edilmiş bir psikopat' olarak tanımlayan Path, "Genel inanışın aksine, psikopatlar gerçekten de duygular yaşıyor. Biz bunları sadece farklı bir seviyede, ortalama bir insanın hissedeceğinden daha düşük bir seviyede deneyimliyoruz. Bunu diğer insanları gözlemleyerek anladım" dedi.

İnsanların duygusal patlamalar ve çöküntülerine bir türlü anlam veremediğini söyleyen Path, "Çoğu insan herhangi bir duruma benden çok daha fazla tepki veriyor ve ben büyürken diğer insanlarda bu tepkileri gözlemlerdim ve neden bu şekilde tepki verdiklerini anlayamazdım.Küçük kardeşim çocukken çok duygusal bir çocuktu ve sürekli öfke nöbetleri geçirirdi. Ben onun neden bu tepkileri verdiğini hiçbir zaman anlayamadım çünkü ben aynı duyguları hissetmiyordum. Mesela sevgi hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.