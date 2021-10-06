Teşkilat 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ajanı Zehra ekipten ayrılacak mı? Serdar'dan duygusal sözler

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat'ın 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda ünlü oyuncular Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da katıldı.

Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında, eski eşi bombalı saldırıda ölen Zehra, yalnız kalan kızı için ekipten ayrılmaya karar veriyor. Serdar ise Zehra'ya gitmemesini söylüyor. Zehra'nın ise "Bana tek bir sebep söyle" sözleri dikkat çekiyor.

Diğer yandan ise deşifre olan ve MİT ekibi tarafından yakalanan Ceren ise Serdar'a bir kızı olduğunu itiraf ediyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra’nın eski eşi Kemal’in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir ‘Uyuyan’ tarafından patlatılmıştır.

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Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar.

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Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye’nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

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Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır.

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Ceren’in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

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Serdar’ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra’nın hala şüpheleri vardır.

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Ekip ise bir an önce Mavi Vatan’a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.

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Bu hedef doğrultusunda Ceren’i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

