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Teşkilat 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ajanı Zehra ekipten ayrılacak mı? Serdar'dan duygusal sözler

06.10.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'de pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT ajanları Serdar, Hulki ve Zehra Güney Kıbrıs'taki saldırıdan kurtulmayı başarıyor. Ancak Zehra herkesi şoke eden bir karar alarak kızı için ekipten ayrılmaya karar veriyor. Serdar ise "İçimde kocaman bir boşluk hissi var" sözleriyle Zehra'yı gitmemesini istiyor. Serdar ve Zehra arasındaki duygusal anlar dikkat çekiyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat'ın 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda ünlü oyuncular Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da katıldı.

Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında, eski eşi bombalı saldırıda ölen Zehra, yalnız kalan kızı için ekipten ayrılmaya karar veriyor. Serdar ise Zehra'ya gitmemesini söylüyor. Zehra'nın ise "Bana tek bir sebep söyle" sözleri dikkat çekiyor.

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Diğer yandan ise deşifre olan ve MİT ekibi tarafından yakalanan Ceren ise Serdar'a bir kızı olduğunu itiraf ediyor.

Teşkilat dizisi 16. yeni bölüm final sahnesi! Teşkilat'ta MİT ajanları Serdar, Zehra ve Hulki'ye ne oldu?Teşkilat dizisi 16. yeni bölüm final sahnesi! Teşkilat'ta MİT ajanları Serdar, Zehra ve Hulki'ye ne oldu?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehra’nın eski eşi Kemal’in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir ‘Uyuyan’ tarafından patlatılmıştır.

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Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar.

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Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye’nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

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Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır.

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Ceren’in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.

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Serdar’ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra’nın hala şüpheleri vardır.


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Ekip ise bir an önce Mavi Vatan’a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.

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Bu hedef doğrultusunda Ceren’i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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