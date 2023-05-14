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Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs TRT 1 yayın akışı

14.05.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat yeni bölüm tarihi araştırılıyor. TRT 1'de pazar günleri yayınlanan dizi sevilerek takip ediliyor. Sevilen dizinin bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Teşkilat yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Teşkilat 76. bölüm ne zaman? İşte 14 Mayıs TRT 1 yayın akışı...

Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs TRT 1 yayın akışı

Teşkilat'ın yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. 14 Mayıs Pazar günü TRT 1 yayın akışı da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Teşkilat yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı ve TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle yayınlanmayacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman sorusu sıklıkla aratılıyor. Teşkilat dizisi 76.bölümün 21 Mayıs Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ege’nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Kovan (Yerli Sinema)
16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
17:00 Seçim 2023
06:10 Kapanış

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