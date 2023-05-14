Teşkilat bugün var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs TRT 1 yayın akışı

Teşkilat'ın yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, her pazar akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. 14 Mayıs Pazar günü TRT 1 yayın akışı da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Teşkilat yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı ve TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle yayınlanmayacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü ne zaman sorusu sıklıkla aratılıyor. Teşkilat dizisi 76.bölümün 21 Mayıs Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Ege’nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:55 Kovan (Yerli Sinema)

16:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

17:00 Seçim 2023

06:10 Kapanış



