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Teşkilat dizisi 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! MİT'in özel ekibinden JÖH ve PÖH'le Suriye operasyonu!

06.05.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 10. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. MİT ekibinden Zehra, Serdar, Hulki, Hakkı ve Pınar, sınır dışında nefes kesen bir operasyon başlatıyor. MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından yürütülen operasyonda Türk savunma sistemi olan Koral da kullanılıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 9 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 10. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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ÖZEL EKİPTEN SINIR DIŞI OPERASYON

Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT'in özel ekibi, şehit askerlerimizin intikamını almak için 'Çöl Aslanı' isimli operasyona imza atıyor.

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Ekibi toplayan Mete Başkan operasyonun kodunun ise 'Çöl Aslanı' olduğunu açıklıyor.

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Suriye'de yapılan n operasyonda MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ortak operasyon yapıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.

CEREN’İN YENİ GÖREVİ EKİBİ DEŞİFRE ETMEK

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

SERDAR VE ZEHRA’NIN ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.


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Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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