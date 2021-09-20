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Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezona Gürkan Uygun, Yıldırım karakteriyle damga vuracak!

20.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp diziye katılan yeni oyuncular oldu.

Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezona Gürkan Uygun, Yıldırım karakteriyle damga vuracak!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, TRT 1 ekranında reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ın yeni sezonunda usta oyuncu Gürkan Uygun ve Hakan Boyav kadroya katıldı.

TEŞKİLAT’IN YENİ SEZONUNA GÜRKAN UYGUN DAMGA VURACAK

TRT 1 ekranında reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ın yeni sezonunda usta oyuncu Gürkan Uygun kadroya katılıyor.

Teşkilat dizisi 2. sezondan çarpıcı fragman! Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geliyorTeşkilat dizisi 2. sezondan çarpıcı fragman! Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Halit Başkan geliyor

Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan’la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

‘Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
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HAKAN BOYAV ‘TEŞKİLAT İÇİN ‘TÖVBEKAR’ OLDU!

‘Teşkilat’ın 26 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni sezonunda usta oyuncu Hakan Boyav kadroya katılıyor.

Hakan Boyav, ‘Teşkilat’ın ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık nam-ı diğer Tövbekar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. ‘Teşkilat’ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım’ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun Hakan Boyav Teşkilat dizisi
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