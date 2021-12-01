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Teşkilat dizisi 25. yeni bölüm fragmanında aşk rüzgarları esiyor! Zehra, Serdar'ın hayatını kurtarıyor

01.12.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde, kalbi duran Serdar'a müdahale eden Zehra ekip arkadaşının hayatını kurtarıyor. Adeta yaşama yeniden dönen Serdar ise Zehra'ya iltifatlar yağdırıyor. İkili arasındaki romantik anlar dikkat çekerken, Zehra'nın "Ne olur bana böyle güzel bakma" sözleri dikkat çekiyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 5 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Serdar ve Zehra arasında aşk rüzgarları esecek.

Yıldırım'ın zihnini kontrol etmesinden kurtulmak isteyen Serdar, beynine tehlikeli bir işlem yaptırınca kalbi durmuştu. Yeni bölümde ise Zehra, kalbi duran Serdar'ı yeniden hayata döndürüyor.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar’ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım’la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış’ın Ebru’yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

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Serdar’la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur.

Teşkilat dizisi 24. son bölüm final sahnesinde Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılacak mı?Teşkilat dizisi 24. son bölüm final sahnesinde Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılacak mı?

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Bu kararlar Serdar ve Zehra’yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

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Yıldırım’ın yaptığı hamlelerle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya’ya doğru yola çıkar.

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Libya’da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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