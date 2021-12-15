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Teşkilat dizisi 27. yeni bölüm fragmanı! Teröristler tarafından rehin alınan Zehra'yı Serdar kurtarabilecek mi?

15.12.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde Serdar ve Zehra, havalimanına yapılan terörist saldırı önlemeye çalışıyor. Zehra, teröristlerin eline geçiyor. Teröristler Libya anlaşmasının iptal edilmemesi halinde Zehra'yı öldüreceklerini duyuruyor. Mete Başkan, "Devlet teröristlerle pazarlık yapmaz" yanıtını veriyor. Serdar ise inisiyatif alarak operasyona başlıyor. Peki Teşkilat'ta Zehra'ya ne olacak?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 19 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Zehra'nın hayatı tehlikeye giriyor.

"DEVLET TERÖRİSTLERLE PAZARLIK YAPMAZ"

Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı grup, İstanbul'da havalimanına saldırı düzenliyor. Çok sayıda kişiyi rehin alan teröristler, saldırıyı önlemeye çalışan Zehra'yı da ele geçiriyor. Fragmanda, Halit Başkan'ın "Eğer yarım saat içinde Libya ile yaptığımız anlaşmayı bozmazsak, Leyla'yı öldürmekle tehdit ediyorlar" sözleri dikkat çekiyor. Mete Başkan ise "Devlet teröristlerle pazarlık etmez Halit" yanıtını veriyor.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya’dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır.

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Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra’nın Almanya’da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

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Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım’ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur.

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İkili Libya’daki problemi çözmek için Ceren’in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar.

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Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

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Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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