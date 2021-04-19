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Teşkilat dizisinde koronavirus paniği!

19.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde Coronavirus şoku yaşanıyor. Başrol oyuncusunun testi pozitif çıkınca set durduruldu.

Teşkilat dizisinde koronavirus paniği!

Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu'nun koronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın konu alındığı TRT dizisi Teşkilat’ta koronavirüs şoku yaşanıyor.

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı. Sette paniğe neden olan bu gelişme sonrası tüm ekibin karantiya alındığı öğrenildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Teşkilat dizisinin Hulki'si Nihat Altınkaya'nın da koronaviruse yakalandığı ortaya çıktı. Bu durum setin bir gün durmasına neden oldu. Altınkaya hemen karantinaya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Teşkilat dizisi
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