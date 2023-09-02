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Teşkilat dizisine bomba transfer! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı

02.09.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu için geri sayım devam ederken diziden sevindiren bir haber geldi. Teşkilat'ın kadrosuna çok ünlü bir ismin katıldığı ortaya çıktı.

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Sezon finaline giren dizinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna Emret Komutanım'da hayat verdiği karakterle hafızalara kazınan ve birçok başarılı yapımda rol alan Sarp Levendoğlu da dahil oldu.

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Başrol oyuncusu Deniz Baysal dahil birçok ismin veda ettiği diziye yeni sezonda birçok ünlü ismin katılması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Jandarma özel harekatta görev alırken istihbaratın kurulacak yeni ekibine alınan İbrahim rolü için çok başarılı bir isimle; Sarp Levendoğlu’yla imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

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Ünlü ismin hayat vereceği İbrahim, fazla konuşmayı sevmeyen, tek yumrukta kapı kıran, aynı zamanda her türlü motorlu taşıtı kullanabilen, keskin bir nişancıdır ve yağlı güreş konusunda da ustadır.

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Sarp Levendoğlu teşkilat Oyuncu

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