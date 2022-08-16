Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Deniz Baysal Yurtcu kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor. Instagram'da 5.5 milyon takipçisi bulunan Deniz Baysal Yurtcu son paylaşımıyla olay oldu.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE RÜZGAR GİBİ ESTİ

Güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtcu siyah elbisesiyle poz verdi.

Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozu çok sayıda beğeni aldı.

31 yaşındaki oyuncu, müzisyen Barış Yurtçu ile evlidir.

Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi projelerde oynadı.

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.





