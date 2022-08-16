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  4. Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

16.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtcu oyuncu kimliğiyle ön plana çıkıyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle asıl çıkışını yapan Deniz Baysal Yurtcu, bu defa sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Deniz Baysal Yurtcu kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor. Instagram'da 5.5 milyon takipçisi bulunan Deniz Baysal Yurtcu son paylaşımıyla olay oldu.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE RÜZGAR GİBİ ESTİ

Güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtcu siyah elbisesiyle poz verdi.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozu çok sayıda beğeni aldı.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

31 yaşındaki oyuncu, müzisyen Barış Yurtçu ile evlidir.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi projelerde oynadı.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal Yurtcu siyah yırtmaçlı elbisesiyle rüzgar gibi esti!

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal teşkilat
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