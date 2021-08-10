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Tesla doğruladı: Cybertruck 2022'ye ertelendi

10.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla Cybertruck için kötü haber doğrulandı. Resmi sitede yapılan güncellemeye göre, Tesla Cybertruck'ın üretimi resmen 2022'ye ertelendi. Görünüşe bakılırsa elektrikli pick-up için biraz daha beklememiz gerekecek.

Tesla doğruladı: Cybertruck 2022'ye ertelendi

Tesla Cybertruck, elektrikli otomobillerin birbirini ardına tanıtıldığı günümüzde hala ilgisini koruyor. Birçok oyuncu, onu Cyberpunk 2077 oyunundan fırlamış bir model olarak görüyor. Bu da otomobile olan ilginin artmasına neden oluyor. Fakat son gelen bilgilere göre elektrikli pick-up'ı yollarda görmek isteyenler, biraz daha beklemek zorunda.

Tesla Cybertruck ertelendi

TESLA CYBERTRUCK'I 2022'YE TAŞIDI

Tesla, Cybertruck'ın müşteri web sitesindeki sipariş sayfasında güncellemeye gitti. Tesla, sipariş sayfasında yapılandırma notuna üretimin 2022 yılında gerçekleşeceği bilgisini ekledi. Böylece Cybertruck'ın 2022'ye ertelendiği resmileşti.

Tesla Cybertruck-2

Söz konusu not, 2022'de çıkması planlanan ve üç farklı motor seçeneğinden oluşan üç model için de geçerli gibi görünüyor.

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Tesla Cybertruck için üretim tarihi daha önce 2021 sonu olarak açıklanmıştı.

Elektrikli araç sektöründen başka erteleme haberlerinin de geldiği göz önüne alındığında, Tesla Cybertruck için 2022 tarihi çok önemli bir gecikme değil.

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Ancak özellikle çip krizinin araçların çıkışını etkilediği söyleniyor.

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