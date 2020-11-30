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Tesla ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobil mi üretecek?

30.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Tesla ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobil mi üretecek?

Uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için Tesla ve Volkswagen'i çerçeve içine alan yeni bir rapor yayınlandı. Raporun iddiasına göre Elon Musk'ın şirketi Tesla ve Alman otomobil üreticisi Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor.

Elektrikli otomobiller artık gündemimizde büyük bir pay sahibi. Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar geleceğin teknolojisi diye baktığımız elektrikli otomobiller artık sokakta yürürken bile karşılaşabilecek kadar yayıldı. BMW, Volkswagen ve Tesla gibi otomobil üreticileri elektrikli modellerini duyurma sürecinde ise hız kazandı. Fakat elektrikli otomobiller, hala daha uygun fiyatlı otomobillerin yer aldığı 25 bin-30 bin dolar seviyesine inemedi. Bu da teknolojinin halkın geneline yayılmasındaki en büyük etken olarak gösterildi. Ancak yeni bir iddiaya göre iki firma, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller için kollarını sıvamış durumda.

TESLA VE VOLKSWAGEN'DEN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Volkswagen ve Tesla, yeni bir rapora göre uygun fiyatlı otomobiller üzerinde çalışıyor. Bu otomobillerin 25 ila 30 bin dolar arasında bir fiyat etiketi ile geleceği öngörülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk ise eylül ayında düzenlenen ''Battery Day'' etkinliğinde aslında bunun bir ipucunu vermişti; Hem de bu gayet büyük bir ipucuydu.

Tesla

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ELON MUSK 25 BİN DOLAR DEMİŞTİ

Tesla CEO'su Musk, bu etkinlikte Tesla'nın önümüzdeki üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak tam otonom bir araba üreteceğini duyurmuştu. Volkswagen'in ise Polo boyutlarında yaklaşık 20 bin euro fiyata sahip bir elektrikli otomobil planladığı söyleniyor. Her iki modelin satışa sunulmasıyla elektrikli otomobillere geçişin hızlanması bekleniyor. Fakat her iki firma, bu konuda net bir açıklama yapmış değil.

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