"Rus askerleri kafasına sıkıyor" Sebebi ise...

20 yaşındaki Andrey Ushakov teslim olmuş bir Rus askeri. Rusya-Ukrayna savaşı esnasında tecrübelediklerini ve gördüklerini anlatan genç adam, morali bozuk genç askerlerin nasıl savaşın dehşetine dayanamayıp silahlarını intihar etmek için kullandığını anlattı.

KAFASINA SIKMIŞ

Bazı askerlerin ise ölmekten ziyade kendilerini ağır şekilde yaralayarak evlerine gönderilmelerini sağlamaya çalıştıklarını iddia etti. Ushakov, artık savaşın dehşetiyle baş edemedikleri için çaresizlikten kendi canlarına kıyan iki kişi tanıdığını söyledi. Bir askerin korkunç bir manzarayı gördükten sonra nasıl silahını ateşleyip kendi kafasına sıktığını anlattı.

ERZAK EKSİKLİĞİ DE ÇEKMİŞLER

Genç adam herkesin paniklediğini ve ayrılmak istediğini ancak bunun hiçbir yolu olmadığını söyledi. Ukraynalılarla savaşırken ölüm korkusunun yanı sıra, şok edici bir erzak eksikliği de olduğunu ekledi. "Yiyecek yoktu, su da yoktu. Çoğunlukla bize çok az yiyecek verilirdi. Üç kişi bir kuru asker ekmeğini paylaştığımız günler oldu." dedi.

DAHA ÇOK ERLER BU YOLU SEÇİYOR

Cephedeki askerler arasında intihar edenlerin hangi mertebeden askerler oldukları sorulduğunda Ushakov, bunların sadece sıradan adamlar olduğunu ve çoğunlukla erler olduklarını belirtti.



