KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Testin sonunda bu yaz gitmen gereken tatil yeri var!

Yaz kapıda ama sen halen nereye gideceğine karar veremedin mi? Merak etme, hepimiz o yollardan geçtik. Tatil deyince aklına sadece "Klima altında yatmak" gelenlerden misin yoksa bavulu iki dakikada toplayıp “Ben kaçtım!” diyenlerden mi? Yardımına koşmak istedik ve sana tatil yeri önermek için bir test hazırladık!

Testin sonunda bu yaz gitmen gereken tatil yeri var!

Bu yaz nereye gitmelisin?

1/8

Telefonun çaldı, arkadaşın “Hemen hazırlan, 3 günlüğüne bir yerlere gidiyoruz!” dedi. İlk tepkin ne olurdu?

Telefonun çaldı, arkadaşın “Hemen hazırlan, 3 günlüğüne bir yerlere gidiyoruz!” dedi. İlk tepkin ne olurdu?
Ben hazırım da acaba evdekilere ne desem? 😅
Ooo çok iyi denk geldi! Çantam zaten yarı toplanmıştı.
3 gün mü? 3 ay olsa da olur, çıkalım gidelim.
Yani… Güzel fikir de önce banka hesabıma bakayım.
2/8

Yazın favori içeceğini seç bakalım!

3/8

Tatilde sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne olur?

Tatilde sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne olur?
Ayaklarımı uzatıp biraz daha uyumak.
Denize koşmak.
Şöyle güzel bir kahvaltı yeri bulmak.
Ortamda kim varsa uyanana kadar stalklamak.
4/8

Diyelim ki sana bedava uçak bileti çıktı ama nereye gideceğini sen seçemiyorsun. Kabul eder misin?

5/8

“Tatil selfie’m şöyle olsun.” dediğin bir sahne düşün...

“Tatil selfie’m şöyle olsun.” dediğin bir sahne düşün...
Ayaklar havada, deniz fonu.
Gün batımı arkada, gözümde güneş gözlüğü.
Yatakta kahveyle uyanmış poz.
Manzaranın güzelliğine zoom, ben görünmeyeyim.
6/8

Evden uzakta uyandığında ilk düşündüğün şey genelde ne olur?

Evden uzakta uyandığında ilk düşündüğün şey genelde ne olur?
“Burası ne kadar sessizmiş ya…”
“Kahvaltı ne zaman ve nerede?”
“Bir story atayım da millet uyansın.”
“Yastığım nerede ya, bu yastık çok sert."
7/8

Yaz akşamı dışarıdasın. Ortam nasıl olsun isterdin?

Yaz akşamı dışarıdasın. Ortam nasıl olsun isterdin?
Sessiz ve sakin olsun ya.
Kalabalık ama keyifli olsun.
Müzikle dolu bir sokak.
8/8

Tatilde telefonunu bir günlüğüne kapatabilir misin?

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.