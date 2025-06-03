Testin sonunda bu yaz gitmen gereken tatil yeri var!

Bu yaz nereye gitmelisin?

1/8 Telefonun çaldı, arkadaşın “Hemen hazırlan, 3 günlüğüne bir yerlere gidiyoruz!” dedi. İlk tepkin ne olurdu? Ben hazırım da acaba evdekilere ne desem? 😅 Ooo çok iyi denk geldi! Çantam zaten yarı toplanmıştı. 3 gün mü? 3 ay olsa da olur, çıkalım gidelim. Yani… Güzel fikir de önce banka hesabıma bakayım.

2/8 Yazın favori içeceğini seç bakalım!

3/8 Tatilde sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey ne olur? Ayaklarımı uzatıp biraz daha uyumak. Denize koşmak. Şöyle güzel bir kahvaltı yeri bulmak. Ortamda kim varsa uyanana kadar stalklamak.

4/8 Diyelim ki sana bedava uçak bileti çıktı ama nereye gideceğini sen seçemiyorsun. Kabul eder misin?

5/8 “Tatil selfie’m şöyle olsun.” dediğin bir sahne düşün... Ayaklar havada, deniz fonu. Gün batımı arkada, gözümde güneş gözlüğü. Yatakta kahveyle uyanmış poz. Manzaranın güzelliğine zoom, ben görünmeyeyim.

6/8 Evden uzakta uyandığında ilk düşündüğün şey genelde ne olur? “Burası ne kadar sessizmiş ya…” “Kahvaltı ne zaman ve nerede?” “Bir story atayım da millet uyansın.” “Yastığım nerede ya, bu yastık çok sert."

7/8 Yaz akşamı dışarıdasın. Ortam nasıl olsun isterdin? Sessiz ve sakin olsun ya. Kalabalık ama keyifli olsun. Müzikle dolu bir sokak.