The Crown’dan sonra en çok izlenen yapım olma yolunda ilerleyen Bridgerton’un sırları çözüldü

Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes’in kaleminde geliştirilen dizi dönem draması olarak seyircisinin karşısına çıktı.

İlk sezonu için yüksek bir bütçe ayrılan dizi yayınladığı günden itibaren izlenme listelerini alt üst etmeyi başardı.

Regency döneminde Londra’da geçen bir hikayeyi anlatan dizinin konusu 1800’lü yıllara dayanıyor. Amerikan Julia Quinn'in romantik romanlarından oluşan koleksiyona dayanan dizinin her bir bölümü 5 milyon sterline mal oldu.

Sekiz bölümden oluşan dizinin merkezinde Bridgerton ailesinin kızlarının öyküsü yer alıyor. Netflix ile dokuz haneli bir anlaşma imzalayan proje seksi sahneleriyle de sosyal medyada uzunca bir süre konuşuldu.

SEKSİ SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dönem dizilerinden farklı olarak müstehcen sahnelerin ağırlıklı olduğu dizi bu yönüyle eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin ardından konuşan dizinin yapımcısı Chris Van Dusen, “Dönem dizileri biraz muhafazakar ve biraz da geleneksel olma eğilimindedir. Büyükannelerimizin dönem şovunu yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.