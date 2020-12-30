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The Crown’dan sonra en çok izlenen yapım olma yolunda ilerleyen Bridgerton’un sırları çözüldü

30.12.2020 11:02 | Son Güncelleme:
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The Crown’dan sonra en çok izlenen yapım olma yolunda ilerleyen Bridgerton’un sırları çözüldü

Netflix’in yeni dizisi Bridgerton 25 Aralık’ta yayınlanmaya başladı. Noel hediyesi olarak yorumlanan dizi bir anda en çok izlenen yapımlar arasında girerek sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin seksi sahneleri ve konusu ise izleyenlerin dikkatini çekti.

Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes’in kaleminde geliştirilen dizi dönem draması olarak seyircisinin karşısına çıktı.

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İlk sezonu için yüksek bir bütçe ayrılan dizi yayınladığı günden itibaren izlenme listelerini alt üst etmeyi başardı.

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Regency döneminde Londra’da geçen bir hikayeyi anlatan dizinin konusu 1800’lü yıllara dayanıyor. Amerikan Julia Quinn'in romantik romanlarından oluşan koleksiyona dayanan dizinin her bir bölümü 5 milyon sterline mal oldu.

3600

Sekiz bölümden oluşan dizinin merkezinde Bridgerton ailesinin kızlarının öyküsü yer alıyor. Netflix ile dokuz haneli bir anlaşma imzalayan proje seksi sahneleriyle de sosyal medyada uzunca bir süre konuşuldu.

SEKSİ SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

müstehcen

Dönem dizilerinden farklı olarak müstehcen sahnelerin ağırlıklı olduğu dizi bu yönüyle eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin ardından konuşan dizinin yapımcısı Chris Van Dusen, “Dönem dizileri biraz muhafazakar ve biraz da geleneksel olma eğilimindedir. Büyükannelerimizin dönem şovunu yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL KIYAFETLER TASARLANDI

ÖZEL KIYAFETLER

Çoğu dönem dramasının aksine Bridgerton dizi için kıyafetler özel olarak hazırlandı. Bridgerton'ın 7500 kostümü elle dikmek için beş ay boyunca uzaklaşan 238 kişilik bir ekip çalıştı.

OYUNCU ÜCRETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

oyuncu kadrosu

Bridgerton dizisinin oyuncu kadrosundaki isimlerin yanında anlatıcısıyla da gönülleri fethetti. Bridgerton anlatıcısının kendine özgü sesine usta oyuncu Dame Julie Andrews hayat verdi. 85 yaşındaki Sound Of Music ikonunun Lady Whistledown'u oynaması için 1.5 milyon sterlin ödendiği iddia edildi.


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