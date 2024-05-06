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Kastamonu'da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Yaşadığı işkenceyi anlattı: "Kalçama jiletle küfür yazdı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.05.2024 23:08
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Kastamonu'da üniversiteli genç bir kız, birlikte yaşadığı sevgilisinden önce psikolojik sonra da fiziksel şiddet gördü. "Kalçama jiletle ağza alınmayacak bir küfür yazdı" diyen genç kız "Bir-iki ay yatarım seni öldürürüm diyordu. Daha fazla ceza almasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

Kastamonu'da üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! Yaşadığı işkenceyi anlattı: "Kalçama jiletle küfür yazdı"

Üniversiteli genç kız, birlikte yaşadığı sevgilisinden şiddet gördü. Sevgilisi genç kıza, jiletle işkence etti. Zanlı iddiayı reddetti ama hakimi ikna edemedi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kız yaşadığı jiletli işkenceyi anlattı.

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HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Erkek arkadaşından gördüğü şiddet nedeniyle hayatı kabusa döndü. İki genç Ankara'da tanışmıştı, aynı bölümü kazanıp Kastamonu'ya gittiler, aynı evde yaşamaya başladılar. Genç kız 2019'da tanıştığı erkek arkadaşından önce psikolojik daha sonra da fiziksel şiddet gördü ve o şiddetin sonu gelmeyince ayrılma kararı aldı. Yaklaşık 8 ay süren ayrılığın ardından yeniden barıştılar. Genç kız, erkek arkadaşının değiştiğini düşünerek bir kez daha şans verdi ancak kısa süre sonra şiddet yeniden başladı.

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"KENDİSİ ZARAR VERDİ"

Barışmalarının ardından yine aynı evde yaşamaya başladılar ve şiddetin dozu artınca genç kız soluğu karakolda aldı. Gözaltına alınan şüpheli nitelikli cinsel saldırı, hürriyetten yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlamalarıyla tutuklandı. İfadesinde ise tüm iddiaları reddederek "Ben yapmadım, jiletle kendisi zarar verdi" dedi.

"KALÇAMA JİLETLE KÜFÜR YAZDI"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadığı kabusu anlatan genç kız "Kollarıma sigara basmıştı. Çakmağın demir kısmını ısıtıp basmıştı. Doğru düzgün dışarı çıkamıyorum, okula gidemiyorum. Kalçama jiletle ağza alınmayacak bir küfür yazdı. Bir-iki ay yatarım seni öldürürüm diyordu. Daha fazla ceza almasını istiyorum" dedi.

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