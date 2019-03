Ubisoft, The Division’ın ilk oyunu ile vermek istediklerini verememiş ve serinin ikinci oyunu için çalışmalarına başlamıştı. Bir süredir Beta sürecinde olan The Division 2, eleştirmenlerden ve oyunculardan olumlu geribildirim almayı başarmıştı.

15 Mart 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan The Division 2’nin, bugün sistem gereksinimleri resmi olarak yayınlandı. Bakalım The Division 2 sistem gereksinimleri neymiş?

The Division 2 minimum sistem gereksinimleri (1080p | 30 FPS)

İşletim sistemi: Windows 7 | 8 | 10

İşlemci: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GM

Ekran kartı: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

The Division 2 önerilen sistem gereksinimleri (1080p | 60 FPS)

İşletim sistemi: Windows 7 | 8 | 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

The Division 2 yüksek sistem gereksinimleri (1440p | 60 FPS)

İşletim sistemi: Windows 7 | 8 | 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12