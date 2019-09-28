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The Last of Us Part 2’de Multiplayer modu olmayacak

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TEKNOLOJİ  | 28.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi açıklanan The Last of Us Part 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte oyun hakkındaki son bilgiler.

The Last of Us Part 2’de Multiplayer modu olmayacak

Sony ve Naughty Dog işbirliğiyle geliştirilen The Last of Us Part 2, büyük bir aksilik olmazsa 21 Şubat 2020’de raflardaki yerini almış olacak. Türkçe alt yazı desteğinin yanı sıra, Türkçe dublaj opsiyonuna da sahip olan yapım, şimdiden 2020’nin en çok merak edilen oyunlarından biri haline geldi.

Yapımcı ekip kısa süre önce oyunun hikaye modunun hayli uzun olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün bu açıklamalara yenileri eklendi.

Naughty Dog’un önemli isimlerinden biri olan Neil Druckmann, The Last of Us 2’nin hayli uzun olduğunu, bu sebepten ötürü oyunu tek diske sığdıramadıklarını belirtti. The Last of Us 2’nin şimdiye kadar yaptıkları en uzun ve en kapsamlı oyun olduğunu da sözlerine ekledi. Druckmann tekli oyuncu moduna çok fazla odaklandıkları için çoklu oyuncu modlarına zaman ayırmadıklarını belirtti.

Yani basit bir ifadeyle The Last of Us 2’de çoklu oyuncu modları yer almayacak diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
The Last of Us Part 2 The Last of Us Part 2 Multiplayer

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