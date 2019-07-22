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The Lion King filminden rekorlu açılış

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SİNEMA TV  | 22.07.2019 08:31 | Son Güncelleme

25 yıl sonra beyaz perdeye geri dönen Aslan Kral, vizyon macerasına iki yeni rekorla başladı.

The Lion King filminden rekorlu açılış

Geçtiğimiz hafta sonunda tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren The Lion King (Aslan Kral), beklenildiği üzere gişede büyük bir patlama yarattı. The Lion King, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 531 milyon dolar hasılata ulaşmayı başardı. Sadece Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda toplam 185 milyon dolar elde eden film, temmuz ayı vizyona giren filmler arasında tarihin en hızlı açılışını yapan filmi olmayı başardı. Rekorun bir önceki sahibi 2011 yılında vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ydi. The Lion King, animasyon film olarak değerlendirilecek olursa film aynı zamanda Incredibles 2'yi geride bırakarak ilk hafta sonunda en çok hasılat elde etmeyi başaran animasyon filmi rekorunu da eline geçirmiş oldu.

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ABD gişesinde bu hafta sonu en çok izlenen ikinci film Spider-Man: Far From Home oldu. 21 milyon dolar hasılat elde eden filmi, 14,600 milyon dolarla Toy Story 4, 6 milyon dolarla korku gerilim türündeki Ölümcül Sular (Crawl) ve 5,100 milyon dolar hasılatla Yesterday filmleri takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Kral Harry Potter The Lion King Box Office ABD

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