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The Mandalorian dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle ertelenmesi beklenen The Mandalorian, hayranlarını şaşırttı ve ikinci sezon için yayın tarihini açıkladı. Rekorlar kıran dizinin 2. sezonu, 30 Ekim’de izleyici ile buluşacak.

The Mandalorian dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Disney’in yeni açılan dijital platformu Disney+‘ta izleyici ile buluşan The Mandalorian ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Jon Favreau‘nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla büyük bir çıkış yakaladı. İkinci sezonda, Din Djarin ve Çocuk, yani Bebek Yoda'nın gizemli yolculuğu devam edecek. Moff Gideon hiç kuşkusuz Darksaber'la "ödül" almak için onları avlayacak. İlk sezondaki western atmosferinin ise yeni sezonda artarak devam etmesi bekleniyor. The Mandalorian'ın ikinci sezonu, Amerika'da Cadılar Bayramı'na denk gelen, 30 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

Pedro Pascal’ın başrolünü üstlendiği dizinin ikinci sezonunda Gina Carano, Carl Weathers ve Giancarlo Esposito da ilk sezondaki rolleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

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