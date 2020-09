The Mandalorian dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

Disney’in yeni açılan dijital platformu Disney+‘ta izleyici ile buluşan The Mandalorian ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Jon Favreau‘nun yaratıcısı olduğu dizi, ilk sezonuyla büyük bir çıkış yakaladı. İkinci sezonda, Din Djarin ve Çocuk, yani Bebek Yoda'nın gizemli yolculuğu devam edecek. Moff Gideon hiç kuşkusuz Darksaber'la "ödül" almak için onları avlayacak. İlk sezondaki western atmosferinin ise yeni sezonda artarak devam etmesi bekleniyor. The Mandalorian'ın ikinci sezonu, Amerika'da Cadılar Bayramı'na denk gelen, 30 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

