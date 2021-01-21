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The Marvelous Mrs. Maisel 4. sezon çekimleri başladı

21.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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The Marvelous Mrs. Maisel 4. sezon çekimleri başladı

Amazon Prime’ın ödüllü dönem dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 4. sezon çekimlerine start verildi.

The Marvelous Mrs. Maisel 4. sezon çekimleri başladı. Şimdiye kadar Emmy ve Altın Küre de dahil olmak üzere onlarca ödüle layık görülen Amazon Prime’ın sevilen dizisinin yeni bölümleri pandemi yüzünden gecikmeli olarak başladı.

Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, özellikle ilk sezonuyla büyük ses getirmiş ve kazandığı Emmy ve Altın Küre ödülleriyle dizi dünyasına damgasını vurmuştu.

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THE MARVELOUS MRS. MAİSEL KONUSU

Dizi, ilk sezonunda seyirciyi 1950’li yılların New York’una davet etmiş, Rachel Brosnahan’ın canlandırdığı Miriam ‘Midge’ Maisel karakterini odak noktasına almıştı. Dizinin 4. sezonunda Midge’in yolculuğu tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda ana oyuncu kadrosunun tamamının geri dönmesi bekleniyor. 4. sezonun ne zaman ekrana geleceği hakkında net bir bilgi paylaşılmamış olsa da, çekimlere nihayet başlanmış olması yeni sezonu bu yıl izleyebileceğimizi düşündürüyor.

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