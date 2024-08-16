The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler? "Doğruysa yandık"

Yıllar boyunca The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bazı sahneleri ve dünyada meydana gelen olaylar arasındaki ürkütücü benzerlikler kehanet olarak yorumlandı. Koronavirüsten Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları önceden tahmin ettiği iddia edilen dizinin bir bölümü daha gündem yarattı.

Dünyada yaşanan olayları öngördüğü iddia edilen dizinin maymun çiçeği virüsünü de bildiği söylendi. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 7. sezon 3. bölümde Bart ve Milhouse'un bir maymunla oynadıktan sonra hastalandığı görülüyor. Bir başka bölümde de bir maymun sahiplenen Homer'ın hastalandığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları kehanet iddialarını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Doğruysa yandık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yine mi aynı ley" yorumunu yaptı.