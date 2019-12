The Walking Dead: World Beyond geliyor

The Walking Dead spin-off dizisinin adı, The Walking Dead: World Beyond oldu. The Walking Dead: World Beyond’un duyurusunu The Walking Dead'in yapımcısı, aynı zamanda spin-off dizisinin yaratıcısı Scott M. Gimple yaptı. Diziden bir de tanıtım videosu yayınlandı.

İlk kez geçtiğimiz nisan ayında duyurusu yapılan dizinin yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da 2020’nin bahar aylarında yayında olması bekleniyor. The Walking Dead: World Beyond, Robert Kirkman tarafından yaratılan The Walking Dead evreninde izleyeceğimiz üçüncü dizi olacak.

Oyuncu kadrosunda Alexa Mansour, Nicolas Cantu ve Hal Cumpston gibi isimlerin olduğu The Walking Dead: World Beyond’un merkezine alacağı hikâye henüz belirsizliğini koruyor.