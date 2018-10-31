Thermi Va nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Zamanın ve yaşamın etkileri ve bunun yanı sıra fiziksel durumlarla birlikte de ortaya çıkabilen vajinal kaslarda gevşeme kişilerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Bu sorun normal doğum, menopoz, çoklu doğum, hormon sorunları ya da yaşlanmaya bağlı meydana gelebilir. Vajinal kaslarda gevşeme sorununu ameliyatsız bir şekilde ortadan kaldıran Thermi Va tekniği de günümüzde pek çok kadının hayat standartlarını birkaç seansta yeniden yükselten bir çözümdür.

Thermi Va ile Sorunlardan Kurtulun

Vajinal kaslarda gevşeme sorunu cinsel isteksizlikten idrar kaçırmaya kadar hayatı zorlaştıran ve keyif kaçıran sorunlara yol açmaktadır. Günümüzde hala genital bölge rahatsızlıklarının tabu olduğu düşünüldüğü zaman pek çok kadın bu sorunu ameliyat ile çözme yoluna girecek kadar cesur değildir.

Thermi Va bu noktada hem tabuları yıkan hem de yaşam kalitesini ciddi anlamda yükselten sonuçları ile her kadının sağlıklı ve mutlu bir hayatı olmasına imkan sunuyor.

Thermi Va Tekniği Nedir?