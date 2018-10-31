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Thermi Va nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 31.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, vajinal kaslarda gevşeme sorununu ameliyatsız bir şekilde ortadan kaldıran Thermi Va tekniği hakkında konuştu.

Thermi Va nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Zamanın ve yaşamın etkileri ve bunun yanı sıra fiziksel durumlarla birlikte de ortaya çıkabilen vajinal kaslarda gevşeme kişilerin yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen bir sorundur. Bu sorun normal doğum, menopoz, çoklu doğum, hormon sorunları ya da yaşlanmaya bağlı meydana gelebilir. Vajinal kaslarda gevşeme sorununu ameliyatsız bir şekilde ortadan kaldıran Thermi Va tekniği de günümüzde pek çok kadının hayat standartlarını birkaç seansta yeniden yükselten bir çözümdür.

Thermi Va ile Sorunlardan Kurtulun

Vajinal kaslarda gevşeme sorunu cinsel isteksizlikten idrar kaçırmaya kadar hayatı zorlaştıran ve keyif kaçıran sorunlara yol açmaktadır. Günümüzde hala genital bölge rahatsızlıklarının tabu olduğu düşünüldüğü zaman pek çok kadın bu sorunu ameliyat ile çözme yoluna girecek kadar cesur değildir.

Thermi Va bu noktada hem tabuları yıkan hem de yaşam kalitesini ciddi anlamda yükselten sonuçları ile her kadının sağlıklı ve mutlu bir hayatı olmasına imkan sunuyor.

Thermi Va Tekniği Nedir?

Teknik 2 ila 6 hafta gibi arlıklarla 3 seans uygulanır. Eğer kişinin şikayetlerinin ve sorunun boyutu büyükse 3 seanstan fazla da uygulanması gerekebilir. Lokal ya da genel anesteziye ihtiyaç duymadan uygulanabilen bu teknikte ilk seanstan sonra sonuç almaya başlamak mümkündür.

Thermi Va lazer ile vajina daraltmadan daha kontrollü bir uygulama olmanın yanı sıra daha geniş bir alanda çözüm sunmaktadır. Bir radyofrekans uygulaması olan Thermi Va uygulaması boyunca kişi sadece sıcaklık hisseder.

Thermi Va ile Elde Edilen Çözümler

Vajina gevşeme, iç veya dış dudak estetiği, vajina kuruluğu, orgazm olamama, idrar kaçırma gibi durumlarda Thermi Va oldukça etkili bir tekniktir. Yaşam kalitenizi arttırırken özgüveninizi de yerine getirecek bu uygulama yaklaşık olarak 30 dakika sürer. Özellikle zaman sorunu yaşayan kadınlar için öğle molasında bile yaptırabilecekleri bu uygulama tamamen ağrısız olmanın yanı sıra uygulama sonrasında hemen normal hayata dönmeyi mümkün kılan bir konfor sunmaktadır. Ameliyatsız vajinal daraltma için etkili bir çözüm sunan Thermi Va doktor kontrolünde planlanmalı ve mutlaka yıllık tekrar gereken durumlarda gerekli takip yapılmalıdır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
http://drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz/

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Thermi Va tekniği vajinal kas gevşeme sorunu

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