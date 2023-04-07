THOR konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Marvel Filmleri serisi Thor'un konusu, oyuncuları ve 7 Nisan Fox yayın akışı

Marvel Filmleri arasında en popüler olan Thor filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan Thor filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte Thor filminin konusu, oyuncuları ve film hakkında merak edilenler...

THOR KONUSU NEDİR?

M.S. 900’lerde Asgard kralı Odin, Buz Devleri ve onların lideri Laufey’in dünyayı işgal etmesine karşı savaşır. Asgard orduları ve Einherjar lejyonları, buz devlerini yener ve onların güç kaynağı olan “Antik Kışlar” adlı kutuyu ele geçirirler. Yüzyıllar sonra, Thor, Asgard tahtının varisi olarak belirlendiği gece, bir grup Buz Devi sandığı çalmak için Asgard’a saldırır, ancak başarısız olur.

Thor, arkadaşlarıyla birlikte, Jötunheimr adlı buz devleri yurdunda savaşa girer ve sonunda köşeye sıkışırlar. Fakat, Odin gelir ve özür diler. Ancak Laufey kabul etmez ve Odin onları kaçırır. Bu yüzden Odin, Thor’u cezalandırmak için Mjöllnir adlı çekicini alarak onu dünyaya sürgün eder ve Thor’un haklılığını inkar eder. Thor, Bifrost adlı ışınlanma kapısından geçerek araştırma yapan bir astrofizikçi bilim ekibi arasına düşer ve New Mexico’da insanlarla tanışır. Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Senaryosunu ise Zack Stentz ve Don Payne kaleme aldı. Filmin başrollerinde Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Anthony Hopkins alıyor. Filmin yapımcılığını Kevin Feige yapıyor.

THOR OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth – Thor

Anthony Hopkins – Odin

Natalie Portman – Jane Foster

Tom Hiddleston – Loki

Stellan Skarsgård – Erik Selvig

Clark Gregg – Agent Coulson

Colm Feore – King Laufey

Idris Elba – Heimdall

Ray Stevenson – Volstagg

Kat Dennings – Darcy Lewis

Tadanobu Asano – Hogun

Josh Dallas – Fandral

Jaimie Alexander – Sif

Rene Russo – Frigga

Adriana Barraza – Isabela Alvarez

Maximiliano Hernández – Agent Sitwell

Richard Cetrone – Frost Giant Captain

Darren Kendrick – Frost Giant Sentry



