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THOR konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Marvel Filmleri serisi Thor'un konusu, oyuncuları ve 7 Nisan Fox yayın akışı

07.04.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel Filmleri arasında en sevilen Thor filmi, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 2011yılında film severlerin beğenisine sunulmuş olan aksiyon, fantastik ve macera temalı bir sinema filmi olan Thor'un konusu ve oyuncuları merak edildi. Kanal D'de yayınlanacak olan aksiyon filmi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki THOR konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Marvel Filmleri serisi Thor'un konusu, oyuncuları ve 7 Nisan Fox yayın akışı...

THOR konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Marvel Filmleri serisi Thor'un konusu, oyuncuları ve 7 Nisan Fox yayın akışı

Marvel Filmleri arasında en popüler olan Thor filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan Thor filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte Thor filminin konusu, oyuncuları ve film hakkında merak edilenler...

THOR KONUSU NEDİR?

M.S. 900’lerde Asgard kralı Odin, Buz Devleri ve onların lideri Laufey’in dünyayı işgal etmesine karşı savaşır. Asgard orduları ve Einherjar lejyonları, buz devlerini yener ve onların güç kaynağı olan “Antik Kışlar” adlı kutuyu ele geçirirler. Yüzyıllar sonra, Thor, Asgard tahtının varisi olarak belirlendiği gece, bir grup Buz Devi sandığı çalmak için Asgard’a saldırır, ancak başarısız olur.

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Thor, arkadaşlarıyla birlikte, Jötunheimr adlı buz devleri yurdunda savaşa girer ve sonunda köşeye sıkışırlar. Fakat, Odin gelir ve özür diler. Ancak Laufey kabul etmez ve Odin onları kaçırır. Bu yüzden Odin, Thor’u cezalandırmak için Mjöllnir adlı çekicini alarak onu dünyaya sürgün eder ve Thor’un haklılığını inkar eder. Thor, Bifrost adlı ışınlanma kapısından geçerek araştırma yapan bir astrofizikçi bilim ekibi arasına düşer ve New Mexico’da insanlarla tanışır. Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Senaryosunu ise Zack Stentz ve Don Payne kaleme aldı. Filmin başrollerinde Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Anthony Hopkins alıyor. Filmin yapımcılığını Kevin Feige yapıyor.

THOR OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth – Thor
Anthony Hopkins – Odin
Natalie Portman – Jane Foster
Tom Hiddleston – Loki
Stellan Skarsgård – Erik Selvig
Clark Gregg – Agent Coulson
Colm Feore – King Laufey
Idris Elba – Heimdall
Ray Stevenson – Volstagg
Kat Dennings – Darcy Lewis
Tadanobu Asano – Hogun
Josh Dallas – Fandral
Jaimie Alexander – Sif
Rene Russo – Frigga
Adriana Barraza – Isabela Alvarez
Maximiliano Hernández – Agent Sitwell
Richard Cetrone – Frost Giant Captain
Darren Kendrick – Frost Giant Sentry


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