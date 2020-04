Thor yıldızı Chris Hemsworth, setten eşya çaldığını itiraf etti

We Got This Covered’da yer alan habere göre yeni Netflix projesi Extraction’la ilgili konuşmak için Jimmy Kimmel’ın programına katılan Hemsworth, Thor’un çekici Mjolnir’in orijinal versiyonu ve Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda (Avengers: Infinity War) kullandığı Stormbreaker’ı Avustralya’daki evine götürdüğünü söyledi.

Eve girip de ortalıkta Marvel Sinematik Evreni’nden iki efsanevi silahın olduğunu görmek epey çılgın bir durum ama Avengers’ın bir üyesi olmanın avantajlarından biri de bu olsa gerek.

