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Thor yıldızı Chris Hemsworth, setten eşya çaldığını itiraf etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Thor yıldızı Chris Hemsworth film setlerinden hangi Marvel eşyalarını gizlice alıp evine götürdüğünü açıkladı.

Thor yıldızı Chris Hemsworth, setten eşya çaldığını itiraf etti

We Got This Covered’da yer alan habere göre yeni Netflix projesi Extraction’la ilgili konuşmak için Jimmy Kimmel’ın programına katılan Hemsworth, Thor’un çekici Mjolnir’in orijinal versiyonu ve Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda (Avengers: Infinity War) kullandığı Stormbreaker’ı Avustralya’daki evine götürdüğünü söyledi.

Eve girip de ortalıkta Marvel Sinematik Evreni’nden iki efsanevi silahın olduğunu görmek epey çılgın bir durum ama Avengers’ın bir üyesi olmanın avantajlarından biri de bu olsa gerek.

Hemsworth, setten Marvel eşyası çalan ilk Avengers üyesi değil. Örümcek Adam yıldızı Tom Holland da film çekimleri sırasında setlerden eşya çaldığını itiraf etmiş, çaldığı eşyalar arasında Örümcek Adam kostümünün ağ fırlatıcıları ve Avengers:

Endgame’in finalinde Tony Stark’ın Peter Parker’a miras kalan ileri teknoloji gözlükleri olduğunu söylemişti.

'ÇOCUKLARIMLA EVDE OLMAK İSTİYORUM'

Hemsworth geçen sene yaptığı bir açıklamada Avengers: Endgame’den sonra ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi planladığını söylemişti.

Oyuncu bir röportaj sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu yıl büyük ihtimalle hiçbir şey çekmeyeceğim. Artık çocuklarımla evde olmak istiyorum. Çok önemli bir yaştalar. Hala küçükler ve evden öncekinden daha fazla uzak kaldığımda bunu fark ediyorlar.

(Independent Türkçe)

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Anahtar Kelimeler:
Chris Hemsworth , Thor, Thor: Ragnarok,

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