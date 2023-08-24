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    4. Ticari fikri sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

    Ticari fikri sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

    24.08.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Monique Jeremiah isimli sosyal medya kullanıcısı ilginç ticari girişimini anlatarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun yıllardır bekar olduğunu belirten Jeremiah çift kişilik yatağının boş kısmını kiralamaya başladı. Tamamen ticari bir girişim olduğunu belirttiği uygulamada Monique Jeremiah kiracıyla hiçbir zaman duygusal bir ilişki yaşamadığını söyledi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilginç kazanç kaynağından söz eden Monique Jeremiah bir anda dikkatleri üzerine çekti. Çift kişilik yatağının boş kısmını ve yastığını kiralayarak ayda 4500 euro (yaklaşık 132 bin 978 TL) kazandığını dile getiren Jeremiah, kiracılarıyla katı bir sözleşme imzaladığını ve herhangi bir dokunsal durumun olmadığını belirtti.

    “KALIPLARIN DIŞINDA DÜŞÜNMEYE ALIŞKINIM”

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    Kiralık yatak fikrinin pandemi sırasında ortaya çıktığını ifade eden Jeremiah Monique 7 Life’a yaptığı açıklamasında, “Ben bir girişimciyim. Kalıpların dışında düşünmeye alışkınım. Kiracılarımı büyük bir özenle seçiyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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