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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll’ün tarzı yine gündem yarattı! Tamamen fileden oluşan elbisesini bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll’ün tarzı yine gündem yarattı! Tamamen fileden oluşan elbisesini bir gören bir daha baktı

    24.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 3 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Ivana Knöll yaz mevsiminde adeta yerinde durmadı. Sık sık Yunanistan’da yaptığı tatillerden kesitlerini sunan Knöll yine geleneğini bozmadı ve bu kez de Yunanistan’da gece dışarı çıkarken tercih ettiği tarzla dikkatleri çekti.

    2022 yılında düzenlenen Dünya Kupası’nda tribündeki yerini alarak dikkatleri üzerine çeken eski Hırvatistan Güzellik Kraliçesi Ivana Knöll sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyerek gündem yarattı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranları arasında yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    sosyal medya 3

    Sosyal medya kullanıcılarının karşısına tamamen file detaylardan oluşan beyaz bir elbiseyle çıkan Knöll gönderisine, “Yunanistan geceleri” notunu ekledi. Knöll’ün Yunanistan’ın Mikanos Adası’nda çekilen paylaşımı hayranları arasında iç çamaşırı tartışması çıkarttı. Kullanıcıların büyük bir bölümü “İç çamaşırı giymiş mi?” yorumunu yaparken diğer bir kısmı ise kıyafetinin tarzını beğendi.

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