Tesadüf eseri erkek arkadaşının evli olduğunu öğrendi! Böyle intikam görülmedi...“Karısıyla arkadaş olup onu terk ettik”

2008 yılında bir kilo verme sitesi üzerinden Bob adında bir adamla tanışan Tabitha Nunnally ilginç aldatılma hikayesinden söz etti. Bob’un sosyal medya hesaplarının olmadığını söylemesi üzerine hiçbir araştırma yapmadığını dile getiren Nunnally, “Beş saat uzaklıkta yaşıyordu. Bir hafta sonu buluşmak için sözleştik. Yanıma geldiğinde birbirimize hemen alıştık. Ailemle ve arkadaşlarımla tanıştı. Sevgili olduk ama ne zaman onu ziyaret etmek istemesem bana bahaneler uyduruyordu. Bu durumdan şüphelenmeme neden oldu” dedi.

ÖNCE DİĞER SEVGİLİSİ ULAŞTI

Kilo verme sitesinde Susan adında bir başka kadının kendisine ulaştığını ifade eden Tabitha Nunnally, “Bana kibarca Bob’u tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de sevgili olduğumu itiraf ettim. O da Bob’un sevgilisi olduğunu ve aynı zamanda adamın evli olduğunu söyledi” diye konuştu.

Bob’un karısı Barbara’nın kocasının telefon faturasındaki bazı şüpheli aramaları fark ederek aldatıldığı kadınları bulmak için kilo verme sitesinde sahte bir hesap oluşturduğunu belirten Tabitha Nunnally, “Eşiyle konuştum. Liseden beri beraber olduklarını ve eşi adına özür dilemek istediğini söyledi. Saatlerce telefonda konuştuk ve Barbara bana buluşmayı teklif etti. Birbirimize tişört yaptırdık. Benimkinde, ‘Erkek arkadaşım beni aldattı ve elimde sadece karısı kaldı’; onunkinde ise, ‘Kocam beni aldattı ve sahip olduğum tek şey ınun kız arkadaşı’ yazılıydı. Birlikte çok eğlendik ve görüşmeye devam ederek yakın arkadaş olduk” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA PARTİSİNDE HAYATININ AŞKINI BULDU

Eski sevgilisinin eşiyle yakın arkadaş olduğunu belirten Nunnally, “Karısıyla arkadaş olup onu terk ettik. Barbara’nın boşanma partisinde hayatımın aşkıyla karşılaştım. Onun çocukluk arkadaşı şimdi benim kocam oldu. Barbara düğünümüzde nedimeydi. O olmasaydı şimdi hayatım bu noktada olmazdı” dedi.