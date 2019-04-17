TİKA Güney Afrika'daki tarihi camiyi restore etti

Güney Afrika tarihinde sembol öneme sahip değerleri kalkındırdıklarına, böylelikle iki ülke arasında sağlam köprüler kurulduğuna dikkati çeken Şekerci, "Güney Afrika'da çeşitli teknik yardım ve iş birliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu yerine getirdik." dedi.

Şekerci, ülkenin Soweto bölgesinde Apartheid rejiminin bombaladığı camiyi restore ettiklerini belirterek, "Güney Afrika'daki kadim miraslarımızın yanı sıra ülke tarihindeki sembol öneme sahip değerlere de dokunuyoruz. Bu bağlamda dünya tarihine geçen Apartheid rejimine karşı verilen mücadelenin kalbi durumunda olan Soweto Camisi'nin restorasyonunu yaptık." ifadesini kullandı.

TİKA Pretorya Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Güney Afrika'da bir buçuk yıl önce faaliyete başlamasıyla iki ülke arasındaki ortak tarihin canlanmasını sağladığını belirtti.

Şekerci, Güney Afrika'da çok yoğun Osmanlı varlığı bulunduğunu, ofis açıldığından bu yana neredeyse dokunmadıkları Osmanlı mirasının kalmadığını dile getirdi.

Soweto Camisi'nin Apartheid'e karşı verilen mücadelede önemli bir merkez görevi gördüğünü vurgulayan Şekerci, şunları ifade etti:

"Bu camide her dinden mağdurlar bir araya gelir ve insanlık dışı uygulamalara karşı organize olurlarmış. Bunun sonucu olarak cami Apartheid rejimi destekçisi bir grup ırkçı tarafından bombalanmış ve büyük hasar görmüş. Cami ayrıca bölgedeki ilk siyahi Müslüman mabedi. Bu yüzden Soweto Camisi ülke tarihinde sembol öneme sahip."

Şekerci, caminin klasik Osmanlı ve geleneksel Afrika kültürünün sentezini yansıtacak şekilde restore edildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Caminin iç süslemesinde klasik Osmanlı motifleri kullanıldı. Dış süslemeleri ise geleneksel Afrika sanatı olan Ndebele sanatıyla yapıldı. Bu proje ile Osmanlı ve Afrika el sanatları Güney Afrika'nın en önemli tarihi binalarından birinde bir araya getirilmiş oldu. Cami eskiden olduğu gibi bugün de Müslümanların yanı sıra Müslüman olmayanların uğrak yeri haline geldi. Buraya eskiden ırkçılığa karşı örgütlenmek için geliyorlarmış, bugün ise büyük acılar sonunda elde ettikleri barışı yaşamak için geliyorlar."