HABER

TİKA’dan, Cibuti’de su baskınlarından etkilenen okullara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cibuti’de yoğun yağışlar sonucu su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 adet su pompası ve ekipmanları temin edildi.Doğu Afrika’nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle, Cibuti nezdinde şiddetli yağışlara bağlı olarak Başkent yerleşkelerinde su baskınları ve maddi zararlar meydana geldi.

TİKA’dan, Cibuti’de su baskınlarından etkilenen okullara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cibuti’de yoğun yağışlar sonucu su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 adet su pompası ve ekipmanları temin edildi.
Doğu Afrika’nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle, Cibuti nezdinde şiddetli yağışlara bağlı olarak Başkent yerleşkelerinde su baskınları ve maddi zararlar meydana geldi. Özellikle Belediyeler ve Cibuti Afet Dairesince yapılan ilk müdahalelerin, donanım eksikliğinden kaynaklı olarak yeterli ölçüde sağlanamadı ve merkezde bulunan okullarda su tahliyeleri bekliyordu.
TİKA başkent yerleşkelerinde bulunan okulların büyük bir kısmında su tahliyelerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi için Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına 5 adet dizel su pompası ve ekipmanları hibe edildi.

TİKA’dan, Cibuti’de su baskınlarından etkilenen okullara destek

PARTNER8 gün sonra zam geliyor!8 gün sonra zam geliyor!
UBER'e tazminat davası açmaya hazırlanıyorlarUBER'e tazminat davası açmaya hazırlanıyorlar
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdiİzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi! Trafik düzenini ihlal etmeyen araç çekilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

39 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar yaptı

İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar yaptı

Adana'da çok sayıda ilçede okullar tatil edildi

Yağmur bu kentte okulları tatil ettirdi

İstanbul’da bu sabah! Yağmura hazırlıksız yakalandılar, trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da bu sabah!

Yürekleri ısıtan görüntü! Kazanın ardından bir an olsun yanından ayrılmadı

Yürekleri ısıtan görüntü! Elinden tuttu, yanından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.