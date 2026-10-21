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Tıkanmış lavaboyu anında açıyor! Tesisatçıyı aramadan önce deneyin

Mutfak ve banyo lavabolarında oluşan tıkanıklıklar günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Suyun yavaş akmasına neden olan hafif tıkanıklıklarda bazı basit yöntemler işe yarayabiliyor. Tesisatçı çağırmadan önce bu yöntemlere göz atabilirsiniz.

Tıkanmış lavaboyu anında açıyor! Tesisatçıyı aramadan önce deneyin
Nilgün Arabacı

Lavabo giderinde biriken yemek artıkları, saç, sabun kalıntıları ve yağ zamanla suyun akışını yavaşlatabiliyor. Başlangıçta küçük bir sorun gibi görünen tıkanıklık, önlem alınmadığında tamamen kapanan bir gidere dönüşebiliyor. Bu durumda ilk olarak tıkanıklığın nedenini anlamak ve borulara zarar vermeyecek yöntemleri denemek gerekiyor.

SICAK SUYU DİKKATLİ KULLANIN

Lavabo tıkanıklığı yağ ve sabun kalıntılarından kaynaklanıyorsa sıcak su bazı durumlarda biriken kalıntıların gevşemesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem her tıkanıklıkta etkili değildir.

Özellikle plastik borularda, hassas bağlantılarda veya üreticinin sıcak su kullanımını önermediği tesisatlarda kaynar su kullanmaktan kaçının. Bunun yerine ılık ya da sıcak musluk suyunu kontrollü şekilde akıtabilirsiniz. Lavaboda su birikmişse ve hiç gitmiyorsa su ekleyerek taşma riskini artırmayın.

POMPA KULLANARAK TIKANIKLIĞI AÇMAYI DENEYİN

Basit tıkanıklıklarda lavabo açma pompası etkili bir seçenek olabilir. Öncelikle lavaboda pompanın lastik kısmını örtecek kadar su bulunmasını sağlayın. Pompayı giderin üzerine yerleştirerek hava boşluğu kalmamasına dikkat edin.

Ardından kontrollü biçimde birkaç kez aşağı ve yukarı hareket ettirin. İşlem sonrasında suyun akışını kontrol edin. Birden fazla gider aynı anda tıkalıysa sorun daha derindeki tesisat hattından kaynaklanıyor olabilir.

GİDERDE BİRİKEN SAÇ VE YEMEK ARTIKLARINI TEMİZLEYİN

Lavabo süzgecinde veya giderin ulaşılabilir bölümünde biriken kalıntılar suyun akışını engelleyebilir. Temizlik öncesinde eldiven takın ve görünür kalıntıları dikkatlice alın.

Banyo lavabolarında saç ve sabun artıkları, mutfak lavabolarında ise yağ ve yemek kalıntıları sık karşılaşılan nedenler arasındadır. Atıkları gidere doğru itmek yerine çıkarıp çöpe atmak daha uygundur.

KARBONAT VE SİRKE HER TIKANIKLIĞI AÇMAZ

Karbonat ve sirke, ev temizliğinde sık kullanılan malzemeler olsa da bu ikilinin ciddi lavabo tıkanıklıklarını kesin olarak açtığı söylenemez. Birlikte kullanıldıklarında meydana gelen tepkime büyük ölçüde birbirlerini nötrleştirir; bu nedenle güçlü bir gider açıcı gibi değerlendirilmemelidir.

Özellikle giderde kimyasal açıcı bulunuyorsa başka bir ürün, sirke veya karbonat eklemeyin. Farklı temizlik ürünlerinin karıştırılması tehlikeli gazlara ve kimyasal sıçramalara yol açabilir.

BU HATALARI YAPMAYIN

Lavabo tıkanıklığını gidermeye çalışırken bazı uygulamalar sorunu büyütebilir:

Kimyasal ürünleri karıştırmayın: Çamaşır suyu, asitli temizleyiciler ve lavabo açıcılar bir araya getirildiğinde tehlikeli reaksiyonlar oluşabilir.

Kaynar suyu gelişigüzel dökmeyin: Borulara ve bağlantılara zarar verebilir.

Gideri sert cisimlerle zorlamayın: Borulara zarar verebilir veya kalıntıları daha derine itebilir.

Sürekli su akıtmayın: Gider tamamen tıkalıysa taşma meydana gelebilir.

NE ZAMAN TESİSATÇI ÇAĞIRMALISINIZ?

Pompa ve basit temizlik yöntemlerine rağmen su akmıyorsa, giderden kötü koku veya geri tepme geliyorsa ya da evde birden fazla gider aynı anda tıkandıysa sorun ana tesisat hattından kaynaklanabilir. Bu durumda profesyonel yardım almak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
lavabo tesisat
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