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TikTok fenomeni Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e sert yanıt: "Baban seni rezil ediyo!"

23.08.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, magazin muhabirinin sorduğu soru karşısında Ece Ronay hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu. TikTok fenomeni Ece Ronay'dan çok geçmeden yanıt geldi. Instagram hikayelerinde açıklamalarda bulunan Ronay "Baban seni rezil ediyor..." benzeri cümleler kullandı.

TikTok fenomeni Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e sert yanıt: "Baban seni rezil ediyo!"

Mehmet Ali Erbil, TikTok fenomeni Ece Ronay'ın şarkı klibinde oynamıştı. Bu süreçte Erbil'in Ronay'a taciz mesajları gündeme gelmişti. Olayın ardından ara sıra atışmalar meydana geldi. Son olarak Mehmet Ali Ali Erbil'in kızına olaylar hakkındaki görüşü sorulmuştu. Yasmin Erbil'in verdiği yanıta karşılık veren Ece Ronay, uzun uzun cevap vererek Instagram hikayesinde paylaşımda bulundu.

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ECE RONAY'DAN YASMİN ERBİL'E SERT YANIT GECİKMEDİ

Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ara ara göndermelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Yasmin Erbil'e Ece Ronay'ı sormalarına karşılık Erbil, "Tanımadığım insanlara pirim vermek istemiyorum. Sonuçta o benim babam ve onun benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de her zaman onun yanındayım. Hiç tanımadığım, TikTok denen uygulamada ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim." şeklinde yanıtlamıştı.

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Ece Ronay'dan bu sözlere karşılık yanıtları çok geçmeden geldi. İşte o sözleri;

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