TikTok fenomeni Japonya tatilinde zor anlar yaşadı! Polisler “çıplak” olduğunu söyleyerek durdurdu

Avustralyalı fenomen Turan William Salis Japonya tatilindeki deneyimleri takipçileriyle paylaştığı sırada kamuoyundaki uygunsuz kıyafeti nedeniyle Japon polisi tarafından durduruldu. Plajdan yeni döndüğü için üzeri çıplak bir şekilde dolaşan Salis, canlı yayın yaptığı sırada polislerin yayına yaklaşması üzerine şaşkına döndü. Pasaportunu polislere teslim ettikten sonra canlı yayın yapmasına izin verildiğini söyleyen Salis polisin onu durdurmasından önce sahile gittiğini ve dışarıda dolaştığını dile getirdi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Google Translate'in ses kayıt özelliğini kullanan polis memuru Salis’e yaklaşarak, “Sizinle konuşmak istiyorum. Vücudunuzun üst kısmı çıplak olarak mı dolaşıyordunuz? Bu tamamen yasak” dedi.

Salis sahilden geldiğini söyleyerek bu yasadan haberi olmadığını dile getirdi ve özür diledi. Memura yalnızca yüzdüğü sırada üstsüz olacağına dair güvence verdi. 5,4 milyondan fazla izlenen klip kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.