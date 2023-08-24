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    4. TikTok fenomeni Japonya tatilinde zor anlar yaşadı! Polisler “çıplak” olduğunu söyleyerek durdurdu

    TikTok fenomeni Japonya tatilinde zor anlar yaşadı! Polisler “çıplak” olduğunu söyleyerek durdurdu

    24.08.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’ta “ShearingShedVlogs” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Avustralyalı fenomen Turan William Salis, Japonya tatili sırasında yaşadığı ilginç bir olayı sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Avustralyalı fenomen plajdan direkt olarak üzeri çıplak bir şekilde markete girince polisler tarafından uyarıldı.

    Avustralyalı fenomen Turan William Salis Japonya tatilindeki deneyimleri takipçileriyle paylaştığı sırada kamuoyundaki uygunsuz kıyafeti nedeniyle Japon polisi tarafından durduruldu. Plajdan yeni döndüğü için üzeri çıplak bir şekilde dolaşan Salis, canlı yayın yaptığı sırada polislerin yayına yaklaşması üzerine şaşkına döndü. Pasaportunu polislere teslim ettikten sonra canlı yayın yapmasına izin verildiğini söyleyen Salis polisin onu durdurmasından önce sahile gittiğini ve dışarıda dolaştığını dile getirdi.

    MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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    Google Translate'in ses kayıt özelliğini kullanan polis memuru Salis’e yaklaşarak, “Sizinle konuşmak istiyorum. Vücudunuzun üst kısmı çıplak olarak mı dolaşıyordunuz? Bu tamamen yasak” dedi.

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    Salis sahilden geldiğini söyleyerek bu yasadan haberi olmadığını dile getirdi ve özür diledi. Memura yalnızca yüzdüğü sırada üstsüz olacağına dair güvence verdi. 5,4 milyondan fazla izlenen klip kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Japonya

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