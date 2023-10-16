TikTok fenomeni Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! İlk soruda joker kullandı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba yorum

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorular kadar yarışmacıların açıklamaları ve yanıtları da gündem oluyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e son olarak TikTok fenomeni Osman Yavuz katıldı.

"Kafa sallayarak dünya çapında meşhur oldum, paraya kafa sallayarak kazanıyorum" diyen Osman Yavuz, kendini tanıttıktan sonra ilk soruda neredeyse eleniyordu.

Yarışmada yarışmacının karşısına çıkan ilk soru, "Ne olursa olsun anlamına gelen deyim hangisidir?" oldu. Şıklar arasında, 'A- Kiremit kırılsa', 'B- Taş çatlasa', 'C- Kaya yarılsa', 'D- Beton aşınsa' yer aldı.

Yarışmacı doğru cevabı heyecandan bilemedi ve joker kullanmak istediğini söyledi. Seyirci jokeriyle ilk soruyu geçen Yavuz 3. soruda yine takıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU BAHANE EDİNCE...

Yarışmacı ilk soruda joker kullanınca "Çok heyecanlıyım normalde yayınlarımda günlük ortalama 500 bin kişiye hizmet ediyorum ama sizin gibi ünlü birinin karşısında olmak..." deyince Kenan İmirzalıoğlu karşı çıkarak "Hiç bana bağlama" dedi.



Yarışmacının karşısına 3. soruda "On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık hangi sayının sözlükteki tanımıdır?" sorusu çıktı. Yarışmacı hesap yaptı ve 'A- Bir' cevabını verdi ancak doğru cevap 'D- Bin' olacaktı.

Yarışmacı yarışmadan 5 bin TL alarak yarışmadan elendi.



