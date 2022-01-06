TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı N.S, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, sosyal medyada ses getirdi.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Beklemediği kadar ilgi gören savcının Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.



