TikTok’ta açık buldular, 20 bin dolarlık ödülü reddettiler!

Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddettiğini öne sürdü. Daha önce Instagram'da da açık yakalayan gençler Tiktok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu. Alınan ekran görüntülerine göre, konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti.

"KABUL ETMEDİK"

Ödül teklifini mail yoluyla aldıklarını iddia eden Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, “Daha önce Türkiye’den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik” dedi.

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, “Bizim bulduğumuz açık, gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu.

BİN 500 DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

(İHA)

