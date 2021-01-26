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Instagram'ın açığını buldular, verilen ödüle isyan ettiler!

26.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Instagram'ın açığını buldular, verilen ödüle isyan ettiler!

Sosyal medya platformu Instagram’da reklam açığı bulan iki lise öğrencisi, sponsorlu reklamlarda herhangi bir kart bilgisi veya onay vermeden istedikleri miktarda reklam uygulayabildiklerini fark etti. Bu açığı Instagram’a ilettiklerinde ise 5 dolar ile ödüllendirileceklerini öğrenen öğrenciler, teklif edilen ödüle isyan etti.

İstanbul’da yaşayan Arda Kılıç ve Mert Ergün Instagram’da kendi mobil uygulamalarının reklamını vermek için gezerken bir açık fark ettiler. Instagram’daki sponsorlu reklamları kullanarak herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istedikleri miktarda reklam verebildiklerini fark ettiler. Bunun üzerine Instagram’a bilgi maili atan öğrencilere sosyal medya platformundan gelen yanıt ise 5 dolar ile ödüllendirileceklerini belirten bir cevap oldu. Bundan önce 2 farklı açık daha bulan öğrencilere ilk buldukları açıkta Instagram’dan 750 dolar, ikinci buldukları açıkta 50 dolar ödül alacakları söylendi.

''KÖTÜ NİYETLİ FİRMALAR AÇIĞI BULSA INSTAGRAM ZARARA GİREBİLİRDİ''

Sosyal medya platformunda buldukları açığı anlatan ve açığın kötü niyetli insanların eline geçmemesi için geri bildirim yaptığını belirten Arda Kılıç, “Arkadaşımla Instagram’da bulmuş olduğumuz açık ile Instagram’daki sponsorlu reklamlara herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istediğimiz miktarlarda reklam verebildiğimizi fark ettik. Bu açığa arkadaşım ile her zamanki gibi Instagram’a mobil uygulamamızın reklamını verirken denk geldik. Böylesine bir açık eğer kötü amaçlı firmaların veya şahısların eline geçmiş olsaydı kendilerine veya kurumlarına istedikleri miktarlarda reklam vererek bu açıktan faydalanabileceklerdi. Yani Instagram’a hiçbir şekilde ücret ödemeden hem kurumlarını hem de kendi reklamlarını vererek Instagramı büyük bir zarara sokabileceklerdi” dedi.

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“HER BULDUĞUMUZ AÇIKTA ÖDÜLDEN BİR '0' SİLİNDİ

Her buldukları açıkta ödülün daha da azaltılarak kendilerine sunulduğunu bahseden Mert Ergün, “Bu açığı fark ettiğimizde arkadaşımla direk Instagram’a bildirdik ve bize açığı daha detaylı anlatmamız dahilinde 5 dolar ile ödüllendireceklerini söylediler, bu açığın kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve fark edilmemesi için açığı detaylı olarak anlattık. İlk bulduğumuz açıkta 750 dolar gibi bir ödül teklifi sunuldu. Bir sonraki bulduğumuz farklı açık için bize 50 dolar gibi komik bir rakam teklif eden Instagram, bu sefer bulduğumuz açık için ise bize 5 dolar gibi bir ödül teklifinde bulundu. Sanırsam her bulduğumuz açıkta bir önceki bulduğumuz açığın ödül teklifinin sonundan bir 0 silerek devam edecekler. Bu işi para için yapmıyoruz fakat Instagram gibi dev bir platformun böylesine büyük açıklar verip bizlere sunduğu ödüller bizleri sadece güldürmektedir” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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