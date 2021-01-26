Instagram'ın açığını buldular, verilen ödüle isyan ettiler!

İstanbul’da yaşayan Arda Kılıç ve Mert Ergün Instagram’da kendi mobil uygulamalarının reklamını vermek için gezerken bir açık fark ettiler. Instagram’daki sponsorlu reklamları kullanarak herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istedikleri miktarda reklam verebildiklerini fark ettiler. Bunun üzerine Instagram’a bilgi maili atan öğrencilere sosyal medya platformundan gelen yanıt ise 5 dolar ile ödüllendirileceklerini belirten bir cevap oldu. Bundan önce 2 farklı açık daha bulan öğrencilere ilk buldukları açıkta Instagram’dan 750 dolar, ikinci buldukları açıkta 50 dolar ödül alacakları söylendi.

''KÖTÜ NİYETLİ FİRMALAR AÇIĞI BULSA INSTAGRAM ZARARA GİREBİLİRDİ''

Sosyal medya platformunda buldukları açığı anlatan ve açığın kötü niyetli insanların eline geçmemesi için geri bildirim yaptığını belirten Arda Kılıç, “Arkadaşımla Instagram’da bulmuş olduğumuz açık ile Instagram’daki sponsorlu reklamlara herhangi bir kart bilgisi girmeden ve herhangi bir sözleşmeye onay vermeden ucu açık bir şekilde istediğimiz miktarlarda reklam verebildiğimizi fark ettik. Bu açığa arkadaşım ile her zamanki gibi Instagram’a mobil uygulamamızın reklamını verirken denk geldik. Böylesine bir açık eğer kötü amaçlı firmaların veya şahısların eline geçmiş olsaydı kendilerine veya kurumlarına istedikleri miktarlarda reklam vererek bu açıktan faydalanabileceklerdi. Yani Instagram’a hiçbir şekilde ücret ödemeden hem kurumlarını hem de kendi reklamlarını vererek Instagramı büyük bir zarara sokabileceklerdi” dedi.