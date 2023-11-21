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TikTok'Ta 'Laz kızı'nın göğüslerini açtığını gören ünlü fenomen durur mu... Canlandırması olay oldu

21.11.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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TikTok'ta canlı yayın açarak izleyenlerden hediye alan '@lazkizi3405' isimli kullanıcı daha çok bağış için göğüslerini açmak isterken ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anları gören ve paylaşımlarıyla her zaman güldüren fenomen Meriç Keskin kendini tutamadı.

TikTok'Ta 'Laz kızı'nın göğüslerini açtığını gören ünlü fenomen durur mu... Canlandırması olay oldu

Erkek arkadaşı Kemal Varhan ile olan komik videolarıyla takipçilerine neşeli zamanlar geçirten sosyal medya dijital içerik üreticisi Meriç Keskin TikTok'ta göğüslerini açan 'Laz Kızı'nı görünce dayanamadı.

'Laz kızı' ismiyle TikTok'ta para kazanmak isteyen ve gömleğinin düğmelerini açarak garip hareketler yapan kişi sosyal medyada gündem oldu.

'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar 'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

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Göğsünü kapatmaya çalışırken ise düğmesi patlayan kadının o anları hızla sosyal medyada yayıldı. Meriç Kesin ise o anları görünce canlandırma yapmaktan kendini alamadı.

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İşte ünlü fenomenin güldüren o anları:


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