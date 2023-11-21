TikTok'Ta 'Laz kızı'nın göğüslerini açtığını gören ünlü fenomen durur mu... Canlandırması olay oldu

Erkek arkadaşı Kemal Varhan ile olan komik videolarıyla takipçilerine neşeli zamanlar geçirten sosyal medya dijital içerik üreticisi Meriç Keskin TikTok'ta göğüslerini açan 'Laz Kızı'nı görünce dayanamadı.
'Laz kızı' ismiyle TikTok'ta para kazanmak isteyen ve gömleğinin düğmelerini açarak garip hareketler yapan kişi sosyal medyada gündem oldu.
Göğsünü kapatmaya çalışırken ise düğmesi patlayan kadının o anları hızla sosyal medyada yayıldı. Meriç Kesin ise o anları görünce canlandırma yapmaktan kendini alamadı.
İşte ünlü fenomenin güldüren o anları: