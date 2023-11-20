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TikTok'u salladı! 'Laz kızı' lakaplı kadın dekolte vermek isterken düğmesi patladı! Bomba anlar

20.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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TikTok'ta para kazanmak için ünlüler kadar ünlü olmayan insanlar da çok çaba harcıyor. Bunlardan biri de son olarak TikTok'ta canlı yayına açarak izleyenlerden hediye alan '@lazkizi3405' isimli kullanıcı oldu. Kadının para kazanmak için göğüslerini ön plana çıkarıp dekolte vermesi sosyal medyayı salladı o anlarda ise kadının düğmesi patladı.

Gün geçmiyor ki TikTok'taki bir canlı yayın daha sosyal medyanın gündemine düşmesin... Serdar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e şekilden şekle giren ünlüler kadar ünü olmayan insanlar da bağış için garip hareketler yapıyor.

Son olarak "@lazkizi3405" ismiyle canlı yayın açan kadın kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte verdi.

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Göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kadın garip hareketler yaparak gelen yorumlara da yanıt vermekten kendini alamadı. 'Laz kızı' kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ve 'Arala' yazan nota verdiği yanıtla da dikkat çekti.

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Genç kadın yorumlara 'Araladım daha ne yapayım?' diyerek sitem ederken çekici görünmeye çalışmaya çabalaması da sosyal medyanın diline düştü.

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Daha sonra ise ısrara dayanamayıp düğmesini açan kadın "Yeter tamam b.kunu çıkardınız" deyip düğmesini kapatmaya çalışırken düğmesi patladı.

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