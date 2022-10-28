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  4. TikTok’ta viral olan anne! Binlerce izlenmeye ulaştı...“8 farklı babadan 11 çocuğum var. Durmayacağım”

TikTok’ta viral olan anne! Binlerce izlenmeye ulaştı...“8 farklı babadan 11 çocuğum var. Durmayacağım”

28.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Phi isimli bir kadın sekiz farklı erkekten tam 11 çocuğu olduğunu dile getirerek herkesi şaşırttı. TikTok’ta 90 binden fazla izlenmeye ulaşan paylaşımlarında Phi hayranlarına daha çok baba ve çocuk sözü vererek tepkileri üzerine çekti.

TikTok’ta viral olan anne! Binlerce izlenmeye ulaştı...“8 farklı babadan 11 çocuğum var. Durmayacağım”

TikTok’ta “phieudoraa” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Hiçbir zaman evlenme hayalinin olmadığını dile getiren Phi, “8 farklı babadan 11 çocuğum var. Durmayacağım ve daha çok çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu rakamı 30 çıkartabilirim” dedi. Birden fazla babadan çocuk sahibi olmanın kendisi için avantajlı bir durum olduğunu ifade eden Phi, bütün kadınlara kendi yöntemini uygulamasını tavsiye etti.

BABALARI ARKADAŞLIK SİTELERİNDEN BULUYOR

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Gelecekte daha çok babadan çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Phi, sosyal medyadan kendisine gelen olumsuz eleştirilerin sonrasında bu yolunu seçme nedenini anlattı. Çocukluğundan beri kalabalık bir aile istediğini ifade eden Phi, “Eğer bir adamdan birden fazla çocuk sahibi olsaydım ona ya da bana bir şey olması durumunda çocuklarım yalnız kalırdı. Ancak şimdi 11 çocuğumun 8 farklı babası var. Bu tamamen matematiksel bir durum” dedi.

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Baba adaylarını arkadaşlık sitesinden bulduğunu ve tanıştıktan sonra çocuk sahibi olma isteğini paylaştığını dile getiren Phi, “Bu benim için ilk başta bir oyun olarak başladı. Ancak çocuklarım ve babalarıyla olan ilişkimi çok sevdim. Bu sayıyı yakın bir tarihte 19 baba ve 30 çocuğa kadar çıkartacağım” diye konuştu.

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