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    4. Tiktok'tan "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın" diyince tepkilerin odağına yerleşti! "Böyle bir şey yok"

    Tiktok'tan "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın" diyince tepkilerin odağına yerleşti! "Böyle bir şey yok"

    06.08.2024 08:38
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 08:38
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    TikTok'ta paylaşım yapan ismi açıklanmayan bir kullanıcı, Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli sonrasında VPN kullanarak sosyal medya platformuna giriş yapan bir arkadaşının hesabının çalındığını söyledi. Arkadaşına şantaj yapıldığını anlatan genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken tepkileri de beraberinde getirdi.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan genç bir kadın Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından VPN kullanarak sosyal medya platformunu kullanmaya devam ettiğini dile getirdi. Arkadaşının da kendisi gibi VPN ile platforma giriş yaptığını ve hesabının çalındığını iddia eden kadın, "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın. Bir tanıdığımın Instagram'ını çaldılar ve DM'indeki konuşmaları yaymamak için para istiyorlar. Çok korktum direkt VPN bağlantısını kestim. Bilmiyorum böyle bie şey yaşayan var mı?" dedi.

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    Güvenli bir VPN bağlantısı olup olmadığını soran kullanıcıya tepkiler de beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne konuşmuş ki şantajlık mesela benim full dedikodu yaysalar da bir şey olmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yıllardır kullanıyorum. Böyle bir şey yok" yorumunda bulundu.

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    Express
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    Instagram VPN
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