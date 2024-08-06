Tiktok'tan "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın" diyince tepkilerin odağına yerleşti! "Böyle bir şey yok"

Sosyal medyadan paylaşım yapan genç bir kadın Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından VPN kullanarak sosyal medya platformunu kullanmaya devam ettiğini dile getirdi. Arkadaşının da kendisi gibi VPN ile platforma giriş yaptığını ve hesabının çalındığını iddia eden kadın, "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın. Bir tanıdığımın Instagram'ını çaldılar ve DM'indeki konuşmaları yaymamak için para istiyorlar. Çok korktum direkt VPN bağlantısını kestim. Bilmiyorum böyle bie şey yaşayan var mı?" dedi.

Güvenli bir VPN bağlantısı olup olmadığını soran kullanıcıya tepkiler de beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne konuşmuş ki şantajlık mesela benim full dedikodu yaysalar da bir şey olmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yıllardır kullanıyorum. Böyle bir şey yok" yorumunda bulundu.