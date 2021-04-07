TikTok'un en çok kazananları belli oldu!

TikTok sosyal medya platformları arasında yerini sağlamlaştırmaya başladı. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, kendi bünyesinden birçok fenomen de çıkardı. Üstelik TikToker olarak da adlandırılan bu fenomenlerden bazıları, dudak uçuklatan gelirler elde etmeyi başardı.

ALDIKLARI REKLAM SAYISI İLE EŞLEŞTİRİLDİ

Rave Reviews adındaki bir şirket ise TikTok'un en çok kazanan fenomenlerini bir liste halinde kamuoyuyla paylaştı. Şirket, Guardian’ın şirketlerin içerik üreticilerine takipçi başına 0.005 dolar ödediği verisini referans olarak aldı ve fenomenlerin 2020 yılında aldıkları reklam sayısıyla bu veriyi eşleştirerek listeyi oluşturdu. Listede Michael Le, Charli D'Amelio gibi TikTok'un en çok takip edilen isimleri yer aldı.

İŞTE TİKTOK'UN EN ÇOK KAZANANLARI