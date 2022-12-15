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TikTok yasaklanıyor! Gözler Biden’ın kararına çevrildi… Cihazlara indiremeyecekler

15.12.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada çok sayıda kullanıcısı olan ve popülaritesi her geçen gün giderek artan sosyal medya platformu TikTok ile ilgili ABD'de flaş bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye göre; ABD Senatosu hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı. Gerekçe olarak ulusal güvenlik endişeleri gösteriliyor. Ancak tasarının yasalaşması için ilk olarak temsilciler meclisi genel kurulunda onaylanması ve ardından nihai kararı da ABD Başkanı Joe Biden'ın vermesi gerekiyor.

TikTok yasaklanıyor! Gözler Biden’ın kararına çevrildi… Cihazlara indiremeyecekler

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından olan ancak yayılan akımlarla eleştirileri de beraberinde getiren TikTok ile ilgili ABD'de önemli bir gelişme yaşandı. TikTok'a yasak getirecek bu gelişme için gözler nihai karar doğrultusunda ABD Başkanı Joe Biden'a çevrilirken federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi engellenecek. Peki, yasak kararının sebebi ne? İşte detaylar...

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Habertürk TV’de yer alan habere göre; ABD Senatosu Genel Kurulu, ‘hükümet cihazlarında TikTok’a hayır yasası’ isimli tasarıyı onayladı. Tasarının onaylanma sürecinde; 100 sandalyeli genel kurulda senatörlerin tamamı evet oyu verdi.

NİHAİ KARAR BIDEN'DA

Ancak genel kurulda onaylanan bu tasarının yasalaşması için öncelikle temsilciler meclisi genel kurulunda onaylanmasına ihtiyaç var. Nihai karar ise ABD Başkanı Joe Biden’ın imzası ile netlik kazanacak. Kanunla beraber federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulaması indirmesi engellenecek.

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ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Konuyla alakalı ABD'li siyasetçiler ile istihbarat servisleri, Çin merkezli olan uygulamanın kişisel bilgileri Pekin yönetimine verdiğini ifade ederken bunun ulusal güvenlik endişeleri doğurduğunu aktarıyor. Buna karşılık TikTok yetkilileri de hükümetin kendilerinden bu yönde bir talepleri olmadığını ve bilgilerin hiçbir şekilde Pekin ile paylaşılmadığını belirtiyor.

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